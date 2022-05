Ile Maurice: Accusation de sédition - L'avocat de Darren Activiste demande les dépositions de son client et des témoins

La motion pour contester la constitutionnalité de l'accusation provisoire de sédition qui pèse sur Dominique Seedeeal, alias Darren Activiste, a été appelée au tribunal de Rose-Hil, hier après-midi. Ses avocats avaient logé une motion, le 25 avril, et sollicité le full bench de la Cour suprême pour se prononcer sur la constitutionnalité de la charge de sédition. Ils estiment trop facile pour les autorités d'utiliser ce délit contre ceux qui réclament leurs droits.

Les débats auront lieu ultérieurement, à la suite d'une autre motion de Me Akil Bissessur. Le panel d'avocats de Darren Activiste a demandé l'intégralité de toutes les dépositions de son client et des témoins pour préparer leurs arguments. "Nous avons demandé de nous communiquer toutes les dépositions de Darren et des témoins pour préparer notre motion. Nous avons demandé une divulgation avant le procès (pre-trial disclosure)", insiste Me Bissessur. L'affaire a été fixée au 12 juillet.

De son côté, à sa sortie du tribunal, Darren Activiste a déploré une persécution dont il se dit victime. "Je suis suivi dès que je mets le pied dehors. De Grand-Baie à Port-Louis avant de me rendre au tribunal aujourd'hui on m'a suivi. On me prend en photo dans la rue partout où je vais. Il y a des va-et-vient d'agents d'intelligence devant ma maison. Des drones bizarres survolent mon domicile. On fait comme si j'étais un dangereux criminel alors que je lutte tous simplement pour les problèmes du peuple", relate l'habitant de Grand-Baie. Pour rappel, ce dernier fait face à deux accusations provisoires de rassemblement illégal à Camp-Levieux et de sédition à la suite des incidents qui ont éclaté dans l'île avec les manifestations contre l'augmentation des prix.