Sénégal/Egypte: Premier League - Salah et Mané font une promesse sur leur avenir à Liverpool

Alors qu'il réside un doute autour de leur prolongation ou non à Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané donnent des indices de réponse. Le sénégalais de 29 ans et l'Egyptien de 30 ans pourraient quitter Anfield cet été, étant courtisé par de grands clubs en Europe. Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, la liste s'allonge de jour en jour et les fans des Reds se demandent si Salah et Mané resteront avec eux la saison prochaine. Les joueurs ont répondu.

" Je ne travaille pas sur mon contrat en ce moment. Je ne veux pas être égoïste. J'ai dit il y a deux mois que tout dépendait de l'équipe et nous sommes maintenant dans une semaine très importante. Je veux voir Jordan Henderson avec la Ligue des champions entre les mains samedi et j'espère qu'il me donnera la coupe après cela. Je ne veux pas du tout parler de contrat pour le moment. Mais je serai certainement là la saison prochaine, c'est sûr. ", a rassuré l'ailier droit mercredi.

Quant à Mané, " Je répondrai à la question de savoir si je reste ou non après la finale de la Ligue des champions. ", a promis l'attaquant à Sky Sports.