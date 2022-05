Soudan: Le ministère des Affaires étrangères publie une déclaration à l'occasion de la Journée de l'Afrique

- Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration à l'occasion de la Journée de l'Afrique, dans laquelle il a évoqué la naissance de l'Organisation de l'unité africaine en 1963, qui était le résultat du dévouement et de la sincérité de les premiers pères, et l'aboutissement de leurs efforts inlassables, et le but ultime de leur grand rêve de voir des Africains libres, indépendants et fraternels et unis. Leurs cultures et leurs langues variaient. La déclaration mentionne que soixante ans d'action africaine commune se sont écoulés, au cours desquels l'Organisation de l'unité africaine, puis l'Union africaine, ont déployé de grands efforts pour consolider les piliers de la sécurité, de la paix, du développement et de l'intégration économique entre les pays du continent africain. L'Agenda 2063 de l'Afrique et ses plans de mise en œuvre représentent une stratégie de progrès global et un cadre continental pour parvenir à un développement durable et global pour l'avenir de l'Afrique et la prospérité de ses peuples. Malgré les nombreuses réalisations qui ont été faites dans ce cadre, il reste beaucoup à faire dans le sillage du déclin de la pandémie de Corona, qui a jeté une ombre sur les conditions économiques et sociales des peuples du continent, ainsi que le défi de la sécurité alimentaire à la lumière de la diminution des réserves de blé et de céréales alimentaires comme l'une des répercussions de la guerre russe contre l'ukraine. Le ministère a déclaré que le Soudan attend avec impatience de travailler avec ses frères africains pour atteindre les objectifs souhaités dans la stratégie de l'Agenda 2063 de l'Afrique en re-membre de l'Union africaine, et affirme son engagement sincère à soutenir et à défendre tous les principes stipulés dans l'Acte constitutif. Acte de l'Union africaine, et apprécie en même temps les efforts de la Commission de l'Union africaine avec les Nations Unies et l'IGAD pour trouver une solution à la crise politique actuelle et parvenir à la paix et à la stabilité au Soudan.