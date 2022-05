Maroc: Vernissage de "Fragilitas", une exposition subtile et minimaliste sur la fragilité de la vie

Rabat — L'espace Expressions CDG a accueilli, jeudi soir à Rabat, le vernissage de l'exposition collective "Fragilitas", qui regroupe douze artistes marocains de premier plan, pour une exploration en profondeur de l'essence et des tournures de la fragilité de la vie.

Cet événement artistique qui se distingue par sa subtilité coïncide avec la célébration de la ville de Rabat "Capitale africaine de la culture" et a été réalisé avec la contribution des deux commissaires de l'exposition, Bouchra Salih et Amine Boushaba.

"Le thème de l'exposition trouve une résonance particulière en ces temps troubles, fragilisés par deux années d'épidémie, ébranlés par les conflit et secoués par le creusement des inégalités et le dérèglement climatique", a indiqué la directrice générale de la Fondation CDG, Dina Naciri, dans le livret publié à l'occasion de la tenue de l'exposition "Fragilitas".

"Cette exposition collective, qui rassemble douze artistes d'expressions et d'horizons divers, confronte leurs œuvres anciennes à leurs créations récentes dans le registre de la fragilité", a indiqué le co-commissaire de l'exposition Amine Boushaba à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP.

"Fragilitas présente les œuvres d'artistes très connus aux niveaux national et international tels que Mahi Binebine, Abderrahim Yamou et Fatiha Zemmouri, mais aussi de jeunes artistes comme Imane Djamil ou Khadija El Abyad", a-t-il ajouté.

S'agissant du thème de l'exposition, M. Boushaba a fait savoir que le concept de la fragilité a une forte résonance, surtout en cette période post-Covid, ajoutant que l'exposition remet en cause la puissance humaine pour lancer une réflexion invitant à aborder la vie différemment en acceptant sa fragilité, "car c'est un état constant chez l'être humain".

"Chacun des artistes ici-présents s'est exprimé et a réagi en fonction de sa sensibilité et de sa propre vision de la fragilité, notamment celle du temps, des lieux, de la matière, de la mémoire, des sentiments et de la création", a déclaré le co-commissaire de l'exposition.

Pour lui, les 32 œuvres exposées s'expriment autour d'un thème fort, laissant présager tout le processus de création et de fragilité chez l'artiste lui-même, avec deux œuvres qui se confrontent dans le temps.

"L'exposition, qui regroupe douze artistes de premier plan sur la scène nationale et internationale, a été montée et développée avec les deux commissaires Bouchra Salih et Amine Boushaba", a déclaré le responsable en charge des actions de solidarité, de développement social et de mécénat à la Fondation CDG, Younes Afsahi.

"Fragilitas réunit de nombreux médium et pratiques créatives qui explorent la nature fragile et furtive de la destinée, à travers la sensibilité de 32 artistes", a-t-il affirmé.

De son côté, l'artiste photographe Imane Djamil a déclaré que sa participation à "Fragilitas" se fait à travers deux photographies prises à Tarfaya en différentes périodes, l'une en 2013 et l'autre fait partie d'une série sur le long-terme intitulée "80 Miles to Atlantis".

"Dans '80 Miles to Atlantis", je me suis intéressée au littoral historique de Tarfaya qui est dans un état de fragilité", a-t-elle confié.

"Fragilitas" dévoile le thème de la fragilité dans toutes ses dimensions et ses formes, en déployant artistiquement des récits intemporels, faits de vulnérabilité, d'incertitude mais également de persévérance.

"Fragilitas", qui se poursuit jusqu'au 25 juin à l'Espace Expressions CDG, est un concentré d'art de douze artistes, à savoir Amina Benbouchta, Hicham Benohoud, Déborah Benzaquen, Mahi Binebine, Imane Djamil, Khadija El Abyad, Safae Erruas, Majida Khattari, Mohamed Mourabiti, Ilias Selfati, Abderrahim Yamou et Fatiha Zemmouri.