Togo: La Petite Reine " érige " son trône dans les rues d'Agoè ce Dimanche

Le cyclisme togolais vit bien. C'est ce que l'on peut constater. Après la course de lancement des activités de la FTC en février, la course de présélection le 03 Avril, la course de l'indépendance le 24 Avril et la récente participation de cyclistes togolais au 17ème Tour du Bénin, la petite reine va connaitre son championnat national 2022 au Togo. Et ce sera le 29 Mai prochain. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Togolaise de Cyclisme.

Pour ce championnat dont le départ et l'arrivée seront constatés au Terrain du Lycée d'Agoè dans la banlieue Nord de Lomé, la FTC attend une quarantaine de cyclistes venus des clubs de la capitale (Lomé) et de l'intérieur du pays tels que Gomido et Kpalimé Bike Cycling de Kpalimé, Ifodjè d'Atakpamé, Sémassi de Sokodé, ACYKA de Kara, et Cyclistes Club Foadan de Dapaong. Ces derniers, suivant l'itinéraire tracé par la FTC, auront à parcourir, indique-t-on, 150 Km soit un parcours de 6 Km fois 25 tours. Et ce sera sur un circuit " Terrain lycée Agoè, Feu tricolore Station TOTAL Minamadou,

Début Marché d'Agoè Assiyéyé, Feu tricolore rond-point Agoè Assiyéyé, Intersection Station d'essence YATT CO, Virage sur l'autre côté du boulevard, Remontée vers le rond-point Agoè Assiyéyé, Feu tricolore fin marché, Feu tricolore Total Minamadou II, Rond-point deux Lions, Terrain Lycée Agoè ".

Il est donc à rappeler que le Championnat national de Cyclisme est une des activités dans le déroulement de l'agenda 2022 de la FTC. Bonne chance aux athlètes et que le meilleur gagne.