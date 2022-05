Sénégal: Les journalistes invités à plus de responsabilité, en perspective des prochaines législatives

Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), Babacar Diagne, invite les journalistes à plus de professionnalisme et de responsabilité dans l'exercice de leur mission, en perspective des élections législatives du 31 juillet prochain.

Intervenant mercredi au terme d'un atelier d'information et de sensibilisation des journalistes de la zone centre (Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine), en perspective de ces élections, il a appelé "confrères et consœurs à plus de responsabilité et de professionnalisme (...)". "Le 31 juillet prochain, c'est un moment crucial de la vie de l'histoire politique de notre nation dans les médias. Nos confrères, dans leur écrasante majorité (...), sont conscients de la gravité des responsabilités que nous allons assumer", a déclaré le président du CNRA. Mais il note qu'il il y a aussi "des journalistes qui ignorent ces enjeux de par manque de formation que par irresponsabilité", d'où son appel à plus de responsabilité. L'ancien directeur de la Radiodiffusion télévision du Sénégal (RTS) pointe en particulier "les réactions et sorties de certains soient-disant chroniqueurs sur nos plateaux de télévision".

"Bon nombre de journalistes sur nos plateaux, ne le sont que de nom. Beaucoup parmi eux se font appeler chroniqueurs", sans forcer être aux enjeux des médias, a-t-il déploré. "Dans ce pays, pour devenir chroniqueur, aucun cursus n'est exigé, aucune formation n'est nécessaire. Tout cela, correspond à une dégradation vertigineuse de notre profession", a déclaré M. Diagne. Le CNRA compte donc "insister sur les normes du métier en temps de campagne électorale, avant, pendant et le jour du scrutin", dans l'optique d'arriver à une élection "libre, transparente et démocratique", a indiqué son président.

Les médias, de par leur rôle jugé essentiel dans la formation de l'opinion publique lors des propagandes électorales, constituent un maillon important du processus électoral, note le régulateur dans un document remis aux journalistes. Cette tournée de partage et d'échange du CNRA avec les professionnels des médias (télévisions, radios, presse-écrite et en ligne), porte sur les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires applicables aux médias en période électorale. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue. Dans son adresse, le chef de l'exécutif régional de Kaolack s'est réjoui de la tenue de cet atelier de sensibilisation qui selon lui vient à son heure.