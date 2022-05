Tanzanie: "Trophée Babacar N'Diaye " - La présidente du pays reçoit le super prix

Mme Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie a reçu mercredi 25 mai 2022 à Accra au Ghana en marge des assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (Bad), le Super prix de grand bâtisseur - Trophée Babacar N'Diaye pour son investissement personnel dans l'élaboration et la réalisation de projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires dans son pays.

Elle a reçu son trophée des mains du vice-président de la Bad, chargé des Infrastructures, de l'Industrialisation et du Secteur privé M. Solomon Quaynor. Réagissant à sa distinction, elle s'est dite très honorée et de déclarer avec beaucoup d'émotions : " Je suis touchée par ce prix en ayant à l'esprit que ce n'est pas un trophée personnel. Si quelqu'un en est digne, c'est mon prédécesseur, l'ancien président John Magufuli ". Elle rend ainsi hommage à son prédécesseur, décédé en mars 2021 en cours de mandat. " Il s'est investi dans le développement des infrastructures comme ministre et a intensifié les investissements une fois président ", a-t-elle insisté.

Appui de la Bad:

M. Solomon Quaynor a tenu à exprimer la fierté de son institution à la récipiendaire pour ses actions. " La Banque africaine de développement est fière de ce que vous faites pour la Tanzanie. Elle appuie et continuera à appuyer la Tanzanie pour le développement de ses infrastructures car c'est la clé pour le développement économique et social ", a -t- il déclaré.

Selon le jury d'attribution du prix Mme Hassan s'est investie dans le lancement de la construction d'une route qui doit desservir les marchés régionaux de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un projet de 214,69 millions de dollars financé à près de 65 % par la Bad, soit 137,3 millions de dollars environ. 41,8 millions de dollars proviennent du fonds Africa Growing Together, financé par la Banque populaire de Chine et hébergé par la Banque africaine de développement.

Projet intégrateur:

La présidente s'investit aussi dans la réalisation d'une voie ferrée à écartement normal pour relier le principal port de la Tanzanie à plusieurs pays de l'hinterland dans la région : Burundi, RD Congo et Rwanda. Elle est à la recherche de financements pour ce projet intégrateur.

Le Trophée Babacar N'diaye des Africa Road a été créé en l'honneur de Babacar N'diaye, président de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995. Chaque année, le Comité de sélection évalue les projets ambitieux et concrets ayant un réel impact sur la mobilité des populations sur le continent. Il est organisé par Acturoutes, une plateforme d'information sur les infrastructures et le réseau routier en Afrique, et par l'organisation Médias pour les infrastructures et le financement en Afrique (MIFA), un réseau de journalistes africains spécialisés dans les infrastructures routières. Le commissaire de The Africa Builders est M. Barthélémy Kouamé.