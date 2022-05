Congo-Kinshasa: Les conclusions du forum pour la paix et la cohésion sociale dans le Kasaï

À l'issue d'un forum organisé à Kinshasa et qui a duré trois jours, un plan a été mis en place jeudi pour les provinces du Kasaï et du Kasaï-Central. Il a pour but de restaurer la stabilité de la région.

Organisé par l'ONG suédoise Inter Peace et financé par l'ambassade suédoise en RDC, ces assises ont connu la participation des autorités administratives et coutumières des provinces concernées. Et de ce rendez-vous est sorti un plan d'action, dont l'objectif de remédier à l'instabilité des provinces.

Le directeur pays de l'ONG Inter Peace, Pacifique Borauzima, se réjouit de la tenue de ce forum qui a été validé au niveau national : " Ces projets visent à renforcer les rôles des autorités provinciales et nationales, l'un des processus de paix dans cette zone pour stabiliser la zone sous examen, donc ces deux provinces, et éviter qu'elles ne sombrent dans la violence comme on le voit à l'est de la RDC ".

" Développer des activités économiques inclusives "

Ce plan complexe doit absolument inclure le développement économique de la région, touchée par la violence. " Le défi aujourd'hui dans ces provinces, comme dans les autres provinces de la RDC, c'est de développer des activités économiques inclusives qui peuvent participer au rapprochement des populations qui cimente la cohésion, parce que sans la paix, ça ne peut pas être durable ", ajoute Pacifique Borauzima.

Cet évènement n'est pas inédit. C'est la troisième fois que les autorités locales des deux provinces se réunissent pour proposer des solutions dans le but de maintenir la paix.