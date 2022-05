Algérie: Le pays participe aux réunions préparatoires aux Sommets extraordinaires de l'UA

Malabo — Une importante délégation algérienne a participé du 23 au 25 mai à Malabo, aux travaux de la 4e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine (UA), sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées internes, et de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UA.

Ces réunions se sont tenues en préparation aux 15e et 16e Sommets extraordinaires de l'Union africaine sur les questions humanitaires et la Conférence des donateurs d'une part, et sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels d'autre part, prévus respectivement vendredi et samedi dans la capitale équato-guinéenne.

Durant ces réunions, la délégation algérienne, conduite par l'ambassadeur Boudjemaa Delmi, directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, a enrichi les débats sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Sommet humanitaire, à savoir les défis humanitaires, le changement et les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et la nutrition, les pandémies et défis sanitaires, la reconstruction et le développement post-conflit et le financement de l'action humanitaire en Afrique.

Tout en rappelant que l'Algérie accueille depuis des décennies un nombre considérable de réfugiés, la délégation a plaidé en faveur d'une approche multidimensionnelle visant les causes profondes des crises humanitaires sur le continent, particulièrement le colonialisme et le terrorisme, afin de parvenir à des solutions durables et permettre ainsi le retour des réfugiés à leur patrie.

La délégation a, par ailleurs, partagé l'expérience algérienne sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et ce, en préparation du Sommet extraordinaire de l'UA consacré à cette question.

A cette occasion, les Etats membres de l'UA ont vivement salué le rôle pionnier de l'Algérie et invité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à s'adresser aux chefs d'Etat et de gouvernement africains, en qualité d'orateur principal à l'occasion de ce sommet.

Pour rappel, M. Tebboune avait été élu par ses pairs en qualité de "Leader de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", et ce, en reconnaissance des efforts de l'Algérie dans la lutte contre ce fléau et des succès de l'approche algérienne en la matière.