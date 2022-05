Algérie: Calligraphie arabe - Un algérien remporte le premier Prix au concours de Fujairah

FUJAIRAH (Emirats Arabes Unis) - Le calligraphe algérien Abdelkader Daoudi a remporté le premier prix du Concours international de Fujairah pour l'art de la calligraphie arabe aux Emirats arabes unis, dans la catégorie abécédaire, lit-on dans la presse locale.

L'Académie des beaux-arts de Fujairah, organisatrice de l'événement, a annoncé les noms des lauréats du concours de Fujairah, auquel ont participé des calligraphes de différents pays du monde, et lors duquel l'algérien Abdelkader Daoudi a décroché le premier Prix, tandis que la deuxième et la troisième places sont revenues à deux calligraphes respectivement libanais et iranien.

Artiste autodidacte en calligraphie arabe moderne, Abdelkader Daoudi, de Laghouat, voit naître sous ses doigts art plastique et calligraphie. Il a participé à de nombreuses expositions algériennes et arabes et a remporté de nombreux prix.