Afrique: African Banker Awards 2022 - Vera Songwe de la CEA et Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa de l'Angola primées

La 16ème édition de la cérémonie de gala des African Banker Awards s'est déroulée le 25 mai à l'hôtel Kempinski, à Accra, au Ghana.

Selon un communiqué de presse, l'événement s'est déroulé sous le haut patronage de la Banque africaine de développement, faisant partie du programme des assemblées annuelles de la Banque. Plus de 300 professionnels de la banque et de la finance ont participé à la cérémonie de gala pour découvrir les lauréats des African Banker Awards 2022.

La même source signale que deux femmes ont reçu les deux prix les plus prestigieux : l'icône du banquier africain et le ministre des Finances de l'année.

Mme Vera Songwe, sous-secrétaire générale des Nations unies et secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, a reçu le prix African Banker Icon pour son travail acharné à fournir aux gouvernements les outils fiscaux nécessaires pour faire face à l'impact du Covid-19.

"C'était le moment de démontrer que l'Afrique est résiliente. Je suis arrivée à la table avec une compréhension du menu des solutions, car en 2008, j'étais de l'autre côté [de la table] lorsque les Dts ont été distribués aux économies européennes [pour éviter une crise financière] ... Ce sur quoi nous nous concentrons à la Cea, c'est la prospérité.

Les ingrédients du succès sont là ; il y a une innovation latente ; ce que nous devons faire, c'est fournir l'infrastructure douce et l'infrastructure dure ainsi que le capital humain pour atteindre le but qui est l'emploi, la prospérité et une meilleure vie pour tous ", a déclaré Mme Songwe dans son discours de remerciement.

La ministre angolaise des Finances, Mme Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, a été élue ministre des Finances de l'année pour le travail remarquable qu'elle a accompli en vue de rétablir la stabilité et la confiance du marché dans son pays.

Une autre distinction notable a été décernée à Michael Atingi-Ego, gouverneur adjoint de la Banque centrale de l'Ouganda, qui a été nommé gouverneur de la Banque centrale de l'année. Au début de cette année, son prédécesseur, Emmanuel Tumusiime Mutebile, économiste ougandais et gouverneur de la Banque centrale de l'Ouganda, est décédé, laissant un vide difficile à combler. Toutefois, la Banque centrale ougandaise a été l'une des grandes vedettes de l'année, ayant réussi à contenir l'inflation et à assurer la stabilité monétaire dans un environnement extrêmement difficile.

Dans son discours, Omar Ben Yedder, président du Comité d'organisation des African Banker Awards et rédacteur en chef du magazine African Banker, a déclaré qu'il était temps que nous concentrions nos efforts sur le renforcement de nos capacités nationales à financer la croissance. "Nous avons besoin d'institutions fortes et nous devons commencer par nos banques commerciales et de développement. Si nous avons appris quelque chose de ces deux dernières années, et plus encore de ces deux derniers mois, c'est que nous devons atteindre la souveraineté financière si nous voulons nous approprier notre programme de croissance ", a-t-il dit.

Parmi les autres lauréats, le légendaire banquier nigérian Atedo Peterside, fondateur de l'IBTC Bank qu'il a fusionnée avec Stanbic , il y a 15 ans, a été nommé pour l'ensemble de sa carrière et sa remarquable contribution au secteur bancaire. Selon lui, le succès de l'IBTC repose sur l'adhésion de tous à la mission de la banque et sur le partage des valeurs et de la culture de l'institution .

Benedict Oramah a été nommé Banquier africain de l'année pour son immense travail de développement d'Afreximbank et pour avoir fait d'elle l'une des principales banques en termes de réponse au Covid-19 en fournissant les liquidités et les solutions nécessaires à l'acquisition de vaccins, ainsi que pour son rôle de premier plan dans la création des conditions indispensables pour permettre aux entreprises de profiter de l'AfCFTA .

Opération de l'année - Énergie

Centrale thermique de Temane | Absa Mozambique et Société financière internationale

Opération de l'année - Agricole

Facilité d'entreprise de 200 millions de dollars US (la "Facilité") en faveur de BUA Industries Limited ("BIL") | Africa Finance Corporation

Opération de l'année - infrastructures

Projet d'approvisionnement en eau de Luanda Bita | Agence africaine d'assurance commerciale

Opération de l'année - Dette

BANK OF INDUSTRY 750 millions d'euros d'émission de billets de premier rang à échéance 2027 | Banque de l'industrie

Opération de l'année - Actions

L'offre accélérée d'actions de 15 milliards de dollars US de Prosus dans Tencent | Citi

Banque durable de l'année

Banque de commerce et de développement

Trophée de l'inclusion financière

Tugende Ouganda

FinTech de l'année

Interswitch

Banque de l'année pour les PME

Ecobank

IFD de l'année

Banque de Commerce et de Développement

Banque africaine de l'année

The Standard Bank Group

Banquier africain de l'année

Benedict Oramah

Prix Yaw Kuffour pour le financement du commerce

Coris Bank

Gouverneur de la Banque centrale de l'année

Michael Atingi-Ego, Gouverneur adjoint de la Banque centrale, Ouganda

Ministre des Finances de l'année

Hon. Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, Angola

Icône du banquier africain

Dr. Vera Songwe, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

Œuvre d'une vie

Atedo Peterside CON, fondateur de l'IBTC Bank.

Meilleure banque régionale - Afrique du Nord

National Bank of Egypt

Meilleure banque régionale - Afrique de l'Ouest

Fidelity Bank, Ghana

Meilleure banque régionale - Afrique du Sud

Mauritius Commercial Bank

Meilleure banque régionale - Afrique de l'Est

Co-Operative Bank du Kenya

Meilleure banque régionale - Afrique centrale

Raw Bank, DRC