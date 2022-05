Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Le Secrétaire général du Conseil national des exportations primé

Serge Martial Bombo, secrétaire général du Conseil national des exportations (Cne), a raflé, vendredi dernier, le Grand prix de l'émergence récompensant le meilleur administrateur des structures d'exportation de Côte d'Ivoire 2022.

C'était à la 14e édition de la cérémonie de remise de prix de l'Ong Afrique vérité pour la promotion de la Bonne gouvernance, présidée par M. N'Golo Coulibaly, président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg). L'événement a eu lieu à l'hôtel Ivotel au Plateau.

Lath Fornier, directeur général de "Afrique Vérité" et promoteur du prix, a fait savoir que " le Secrétaire général du Cne a été primé en reconnaissance de son engagement et de ses efforts pour l'amélioration de la qualité de ses services et de son leadership ".

Serge Bombo a dit ses vifs remerciements et sa profonde reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre, Patrick Achi, pour le dynamisme qu'ils ont impulsé à la filière des exportations en Côte d'Ivoire. Il a également salué la détermination du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, et du président exécutif du Cne à performer la chaîne de valeur des exportations.

Plusieurs autres personnalités nationales et de la sous-région ont été distinguées au cours de l'événement. Au nombre des 18 récipiendaires figurent Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ; Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères.