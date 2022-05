Afrique Centrale: La Directrice exécutive de l'UNFPA participera au Sommet humanitaire extraordinaire de l'UA et à la Conférence des donateurs et attirera l'attention sur les droits des femmes et des filles

communiqué de presse

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Dr. Natalia Kanem, est arrivée à Malabo, en Guinée équatoriale, pour prendre part au Sommet humanitaire extraordinaire de l'Union Africaine (UA) et à la Conférence des donateurs qui se tiennent du 25 au 27 mai 2022 dans la capitale équato-guinéenne.

Le Sommet humanitaire extraordinaire de l'UA abordera les défis humanitaires actuels de l'Afrique, exacerbés par les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, les conflits et les catastrophes à travers le continent. Ensemble avec le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths et d'autres hauts responsables de l'ONU ayant fait le déplacement de Malabo, la Directrice exécutive de l'UNFPA, Dr. Natalia Kanem, s'adressera aux chefs d'État et de gouvernement, aux hauts responsables gouvernementaux et aux ministres lors du Sommet extraordinaire de Malabo sur la contribution des Nations Unies à la prévention et à la gestion de ces crises humanitaires auxquelles l'Afrique est confrontée.

Dr Natalia Kanem profitera de l'occasion, aux côtés d'autres partenaires internationaux de développement et humanitaires, pour s'engager à soutenir la nouvelle agence humanitaire de l'UA. " L'Afrique est confrontée à des crises humanitaires redoutables avec des millions de vies en jeu " a déclaré Kanem. " Investissons dans la réponse humanitaire, la paix et le développement durable et accordons la priorité aux besoins et aux droits des femmes et des filles pour déclencher de plus grands progrès. "

En marge du Sommet humanitaire et de la Conférence des donateurs, l'UNFPA, en collaboration avec d'autres agences des Nations Unies, co-organise des événements parallèles pour explorer des solutions innovantes aux défis sanitaires et humanitaires existants et émergents sur le continent. Ces événements parallèles offriront des opportunités de réflexion sur des questions pertinentes, notamment la pandémie de COVID-19, l'augmentation des besoins humanitaires, le changement climatique, les conflits violents, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'instabilité politique qui causent des souffrances et des déplacements croissants.

A propos de UNFPA

L'UNFPA est l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Notre mission est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger. Pour en savoir davantage, cliquer sur ce lien : https://www.unfpa.org/fr/propos-de-lunfpa

