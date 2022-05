Madagascar: Christian Kely Rakotoarimanana - " Faire de l'UFICASM un sparring-partner des Barea ! "

interview

Christian Kely Rakotoarimanana (à droite) aux côtés de l'entraîneur des jeunes d'Elgeco Plus, Coco, lors du match entre Ajesaia et Disciples FC.

A l'heure où les Barea font face à plusieurs forfaits, tout le monde s'interroge sur l'avenir des Barea. Et Christian Kely Rakotoarimanana, 'actuel directeur technique de la Ligue Analamanga, est le premier à réagir pour tenter de trouver la solution à la suite d'une interview évidemment exclusive.

Les Barea sont en difficulté avec les forfaits de Fabien Boyer, Romain Métanire, Marco Ilaimaharitra et Thomas Fontaine, tous des cadres de la défense. Qu'en pensez-vous ?

" Il n'y a pas de problème sans solution car à défaut de ces expatriés, on peut se rabattre sur les locaux ou mieux sur la sélection de l'UFICASM - Madas. "

Avez vous des noms ?

" Je ne suis pas sélectionneur mais j'étais tout de même un cadre de l'équipe nationale avant. J'observe et j'analyse. Tenez, Dato est allé battre à Mahajanga l'ogre Fosa Juniors. A la question de savoir pourquoi, on retombe sur l'excellente prestation du gardien Eddit Bastia mais surtout la grande classe de son défenseur central Mbola ou du latéral gauche Gigy. Ce sont des exemples mais à ma place j'aurais également appelé le grand Naurah du CFFA plus convaincant que Berajo qui n'a pas pu sauver JET Kintana du désastre durant cette saison.. On peut étendre les exemples à Feno de l'Ajesaia qui est un vrai renard de surface avec la régularité qu'on lui connaît. Si l'Ajesaia pourtant 4ème de son groupe, a pu sortir le leader de l'autre groupe en l'occurrence Elgeco Plus puis Disciples FC avec ses champions de la CNaPS Sport, c'est bien parce qu'il y avait Feno mais aussi Ramody. Bref, il y des éléments qui peuvent apporter un plus aux Barea. "

Est ce que vous pensez que cela va suffire pour battre le Ghana et l'Angola ?

" Je le redis, je ne suis pas l'entraîneur mais je pense qu'on aurait dû se servir de cette sélection U23 de l'UFICASM pour en faire au moins un sparring-partner des Barea à défaut des grandes nations africaines ou pourquoi pas les Comores. Comme ça, on laissera le public seul juge. Mais sincèrement je pense qu'il est grand temps de donner leur chance à la jeunesse. Rien ne coûte d'essayer surtout que certains joueurs jouissent déjà d'une solide réputation notamment le gardien de Créteil, Allan Rakotovazaha ou le Troyen Saha. Voyez-vous, Madagascar a son mot à dire sur l'échiquier africain pour peu qu'on décide de mettre les meilleurs à leur poste et non se baser sur l'exploit de la CAN 2019 favorisé, on le sait, par la présence du Président Ahmad à la tête de la CAF. Dans le football professionnel, beaucoup de joueurs prennent leur retraite à 36 ans. C'est tout dire. "