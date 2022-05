Madagascar: Îles Éparses - Reprise des négociations après les législatives françaises

Îles Éparses, une deuxième rencontre franco-malgache se précise.

Sine die. La tenue d'une seconde rencontre de la commission mixte et paritaire franco-malgache sur les îles Éparses est presque confirmée. Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar, a précisé la reprise des négociations. " Il y aura une deuxième rencontre mais la date n'a pas encore été fixée" , a indiqué le diplomate français en marge d'une cérémonie à la Résidence de France, ce mercredi. Ce qui corrobore en quelque sorte les dires de l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache au début de l'année sur cette éventuelle deuxième rencontre dans le courant de cette année.

Après des mois de stand-by à cause de la conjoncture sanitaire mondiale, mais surtout du contexte politique français, les questions sur les îles Éparses ressurgissent. Selon l'ambassadeur, il y a une volonté des deux pays aujourd'hui de reprendre les discussions autour de " ce sujet important ". " Nous avons un nouveau gouvernement et des élections législatives en juin. Tout le processus électoral doit être complété" , a-t-il continué. Les législatives, qui se dérouleront le 5 et le 19 juin, vont déterminer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale française, et donc le visage d'un probable nouveau gouvernement.

Notons également qu'au Sénat français, la droite majoritaire s'est toujours opposée à toute idée de restitution de ces îles. Néanmoins, ce qui ne change pas après la réélection d'Emmanuel Macron et le changement du gouvernement, souligne le diplomate, " c'est la volonté de la France d'avoir une relation forte avec Madagascar. Les deux pays étant des partenaires anciens et étroits ". De plus, le gouvernement malgache garde son intérêt pour le sujet. Pendant longtemps, Richard Randriamandrato a indiqué la reprise des négociations après les législatives en France.