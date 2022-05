Madagascar: Voa'Art, The National Orchestra of Madagascar - Un franc succès dès son tout premier concert

Pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, un orchestre national public a été créé à Madagascar. Il s'agit de " VOA'ART, The National Orchestra of Madagascar " qui a été créé par l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (ANAC), sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.

Le lendemain de l'approbation de sa création au dernier conseil des ministres, cet orchestre national a été présenté devant les officiels de Madagascar au Palais d'Andafiavaratra, tard dans la soirée d'hier. L'événement a été retransmis en direct sur la chaîne nationale pour littéralement faire connaître cet orchestre au public.

Le choix du lieu de ce concert de présentation a été symbolique puisque l'orchestre national, composé de 80 membres, tous des étudiants et quelques enseignants de l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (ANAC), a joué des chants, des mélodies, et des œuvres que les sujets chantaient à Anatirova (Le Rovan'i Madagasikara) devant les Rois et Reines jadis dans la première partie du concert.

Des chansons plus contemporaines ont été interprétées de façon symphonique dans la 2e partie du concert. En rappel, l'orchestre est opérationnel depuis 4 mois. Ces 4 mois de préparation ont été payants, puisque le concert s'est révélé être un succès. Les membres de l'orchestre ont démontré leur talent et leur complicité. En effet, ils ont bénéficié de formations orchestrales solides à l'ANAC. Leurs professeurs ont également pu rapidement atteindre un niveau correspondant aux normes internationales grâce aux formations prodiguées par des professeurs experts étrangers. Un programme de remise à niveau régulier est en cours grâce à une collaboration avec l'Association Hetsika Madagascar. Si les formations se sont déroulées en ligne jusqu'ici, les experts étrangers viendront valider les formations dispensées sur place à partir du mois de septembre prochain.