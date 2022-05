Madagascar: Financement de la lutte contre la pandémie - Mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes

Un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes sur la gestion des dépenses liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19 a été approuvé par le conseil des ministres de mercredi dernier.

Ce plan, qui sera piloté par le ministère de l'Economie et des Finances, " définit les actions prioritaires dans le court et moyen terme s'articulant principalement autour de la mise en place ou la révision des textes règlementaires et manuels d'opérations, des actions de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, et de l'amélioration des procédures et système en place ", a souligné le compte rendu du conseil des ministres.

Ce plan d'action a été préparé, toujours selon le conseil des ministres, " en concertation avec la cellule de veille des réformes des finances publiques " composée des organes de contrôle, notamment la Cour des comptes, le Conseil de discipline budgétaire et financière et l'Inspection générale de l'État, du service de renseignements financiers, et du ministère de la Justice et des ministères sociaux. Des malversations financières à hauteur de plusieurs milliards d'ariary ont été signalées par la Cour des comptes dans le cadre de la gestion des fonds liés à la lutte contre la pandémie.

Pourtant, leurs auteurs ne sont pas, jusqu'à présent, inquiétés d'une possibilité de poursuite judiciaire. Ils ont siphonné la caisse publique et continuent de se pavaner dans les salons feutrés des institutions.