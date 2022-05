Madagascar: Pilote de ligne - Les coulisses du métier dévoilées dans un livre autobiographique

interview

Harry Rakotomanga, pilote de ligne malgache basé à Doha au Qatar et actuel commandant de bord d'un Airbus A380 de Qatar Airways, a tout récemment sorti un livre intitulé " La Loge des Artistes, Confidences et Journal de Bord ".

Dans cet ouvrage autobiographique de 193 pages, le pilote de ligne livre les secrets du cockpit, cette loge des artistes " fantasmée et mystérieuse " avec une plume authentique et étonnement sincère ", selon l'avis de critiques professionnels. Véritable lever de rideau sur les coulisses du métier qu'il exerce depuis une vingtaine d'années, La Loge des artistes offre un voyage parfois cocasse mais surtout passionnant dans les rêves d'enfant devenus réalité du commandant de bord.

En ce qui concerne son auteur, l'on sait qu'il a grandi dans une famille typique des classes moyennes d'Antananarivo et a suivi un cursus scolaire classique chez les Frères du Sacré Cœur suivi d'un passage de 3 années à la Polytechnique, études qu'il a interrompues après avoir été admis à un concours national de recrutement d'élèves-pilotes pour Air Madagascar. Il venait d'avoir 20 ans. C'est de là que toute la success story a commencé pour le jeune homme rêveur et fan du film Top Gun.

L'ouvrage, déjà sorti en version numérique depuis le mois de décembre dernier, est sorti en version papier en France le 29 janvier 2022. Une deuxième édition du livre est sortie le 12 mai dernier. Il sera présenté officiellement à Madagascar demain soir à la Librairie Il était Une fois Ankorondrano. Une séance de dédicaces est prévue après la présentation officielle. En attendant, l'auteur nous livre quelques confidences sur son livre.

Comment vous est venu l'idée d'écrire ce livre?

Au fait, à la base je ne suis pas du tout un auteur ; c'est une passion qui m'est venue sur le tard. Au début, je voulais juste écrire ma biographie et mettre à l'écrit les anecdotes de mes voyages à travers le monde. Au fil des idées, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu dans ce métier était grâce à ma passion et mon rêve d'enfant. À travers ce livre et mes confidences, j'aimerais inspirer les jeunes qui sont passionnés d'aviation ou les moins jeunes aussi qui aimeraient connaître un peu plus cet univers de l'aérien et du métier de pilote de ligne.

Justement, votre métier en ferait rêver plus d'un. En général, les jeunes sont découragés par le fait que les études pour y accéder sont onéreuses. Ont-ils raison? Ou est-ce que ce métier pourrait être accessible à ceux qui le veulent vraiment même en étant nés sans la cuillère en argent dans la bouche ?

Malheureusement, c'est une passion assez chère par rapport à d'autres. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir intégrer la dernière promotion d'élèves-pilotes de Madagascar en 1997. Si je peux me permettre de donner un conseil aux jeunes, c'est de cultiver d'abord cette passion avant de penser à l'aspect financier. L'apprentissage dans l'aéronautique est un domaine qui s'étend beaucoup sur le temps. Petit à petit, avec les moyens qu'ils ont et surtout avec beaucoup de passion et un rêve intact, je pense que tout le monde peut y arriver.

Je reviens au livre maintenant, puisqu'il est autobiographique, y trouverait-on aussi des mésaventures en plein vol ?

Sans vouloir trop dévoiler (spoiler) le contenu du livre, je peux quand même avouer que oui ; et pas qu'une seule fois. Il ne faut pas oublier qu'on est en train d'évoquer 20 ans de carrière! Beaucoup de choses peuvent se passer en 20 ans, croyez-moi! (rires)

Avez-vous tenu un journal ?

Comme tout pilote, je suis obligé d'avoir mon carnet de vol. C'est une des exigences de l'aviation civile. On y met les détails de chaque vol que nous faisons. Le petit plus pour ma part, c'est que je mets toujours en émargement, comme une petite note de bas de page, les événements qui m'ont marqués pendant chaque vol. Alors cela peut être du plus anodin: comme un passager qui tombe gravement malade au cours d'un vol, au plus sérieux comme une rencontre de turbulences sévères en altitude.

En combien de temps avez-vous achevé sa rédaction ?

La rédaction à proprement parler ne m'a pris que trois mois. Après, n'étant pas un professionnel de l'écriture, il a fallu collaborer avec une maison d'édition (Librinova, que je salue au passage) et tous les travaux éditoriaux qui s'en suivent pour sortir un manuscrit de qualité et respectant les normes, sans toutefois altérer ma plume et mon style.

Nos remerciements à l'auteur d'avoir répondu à nos questions.