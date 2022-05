Madagascar: Coopération japonaise - L'agriculture et les infrastructures parmi les priorités

Rencontre entre des ministres malgaches et le conseiller spécial du président de la JICA.

Des membres du gouvernement malgache ont eu une rencontre de travail avec le conseiller spécial de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), le Dr. Kitaoka Shinichi, non moins ancien président de cette organisation, le 24 mai dernier. C'était un événement organisé par l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Higuchi Yoshihiro, à sa résidence. Les ministres chargés des secteurs concernés par les activités de la JICA à Madagascar étaient au rendez-vous, notamment Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation nationale ; Harifidy Ramilison, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que Voahary Rakotovelomanantsoa, ancien ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et également ancien membre du bureau de la JICA à Madagascar. En effet, l'éducation, l'eau, l'agriculture, l'infrastructure, etc. figurent parmi les domaines priorisés par le gouvernement de Madagascar et dans lesquels la JICA mène ses activités de coopération. Lors de la rencontre, les deux parties ont évoqué l'importance de renforcer la coopération entre Madagascar et le Japon.