Soudan: Ambassadeur de la Chine - Notre position est ferme vis-à-vis la crise soudanaise

- L'ambassadeur de Chine au Soudan, Ma Xinmin, a affirmé que la position de son pays était ferme et claire à l'égard de la crise politique soudanaise, et que la Chine soutenait le peuple soudanais pour trouver des solutions autonomes loin des interventions étrangères.

L'ambassadeur Ma Xinmin a déclaré lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'ambassade de Chine que certains pays imposent une vision arbitraire au Soudan, alors que la Chine ne le fera pas et continue d'appeler les parties à la crise à surmonter leurs divergences à travees le dialogue et à faire concessions pour parvenir à la stabilité nationale et préserver les intérêts du peuple.

L'ambassadeur de la Chine a souligné que son pays attend avec impatience de renforcer la coopération politique et pratique pour créer un avenir stratégique radieux en affirmant que son pays appelle la communauté internationale à rétablir le soutien au Soudan et à l'aider à surmonter les défis du développement économique et à réaliser une transition politique sûre.