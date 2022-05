Madagascar: Cardiologie - L'évacuation sanitaire vers l'île de la Réunion augmente

Les malades dans le domaine de la cardiologie se multiplient et les cas nécessitants une évacuation sanitaire augmentent également.

Faute de moyen ou encore manque d'équipement médical adéquat dans le pays, le patient doit se réorienter vers l'île sœur pour se faire soigner. " Depuis la pandémie, pour toutes les maladies, on dénombre près deux fois par semaine. On assiste à une évacuation par mois pour les malades en cardiologie. En 2021, on avait compté près de quinze pendant une année en matière de cardiologie ", explique le Docteur Feno Rabenirina, cardiologue.

L'évacuation sanitaire par rapport aux maladies cardiologiques reste onéreuse. L'EVASAN pourrait coûter jusqu'à 8000 Euros. " Seule ceux qui ont les moyens pourront se faire payer une évacuation sanitaire. " Pour le cas de l'île de la Réunion, on a constaté une évacuation sanitaire par mois en termes de cardiologie. Un tiers des patients que j'avais pris en charge durant la mission humanitaire de 2021 a besoin d'une évacuation sanitaire or la majorité n'a pas les moyens", indique le Docteur Feno Rabenirina, cardiologue. Les risques pour ces malades sont nombreux. " Lorsque le patient ne reçoit pas la prise en charge adéquat, sa santé et sa vie sont en danger. Pour le cas de l'Infarctus, la mort subite pourrait survenir ", indique le cardiologue.