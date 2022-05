Madagascar: Négociations sur les îles éparses - Une deuxième manche après les législatives françaises

Plus de deux ans après leur réunion de 2019, les délégations de la commission mixte franco-malgache sur les îles Éparses devraient poursuivre leurs travaux d'ici peu. La deuxième rencontre devrait se tenir après les législatives françaises de juin prochain.

Il y aura une deuxième rencontre". Telle est la réponse de Christophe Bouchard, ambassadeur de France, au sujet de la tenue d'un deuxième round sur les négociations au sein de la commission mixte pour les îles Éparses. Une réponse qu'il a donnée durant un entretien en marge d'un événement à la résidence de France, à Ivandry, mercredi.

Selon les explications du diplomate, il n'y a, toutefois, pas encore de date prévue pour la tenue de cette deuxième réunion de la commission mixte sur les îles éparses. À l'entendre, il faudra attendre que les élections législatives françaises soient faites. Le premier tour du scrutin est prévu le 12 juin et le second tour le 19 juin. Durant une interview en avril, Richard Randriamandrato, ministre des Affaires étrangères, a touché mot au sujet de ce second round des négociations au sein de la commission mixte.

Le chef de la diplomatie malgache a également indiqué que le second round des négociations sur les îles Éparses au sein de la commission mixte sera programmé après l'élection des députés français. Le ministre Randriamandrato a, néanmoins, ajouté que cette deuxième rencontre se tiendra à Paris. Le premier round s'est tenu au palais d'Andafiavaratra, à Antananarivo, le 18 novembre 2019.

Sur le départ

La seconde réunion de la commission mixte prévue, à Paris, d'abord au mois de décembre qui suivit et ensuite, au premier trimestre de l'année 2020, n'a pas eu lieu "en raison de la pandémie de la Covid-19". Maintenant que la situation sanitaire permet un retour à la vie normale, les débats diplomatiques entre Madagascar et la France peuvent reprendre. Il faudra, néanmoins, attendre la fin des processus électoraux français en cette première moitié de l'année.

"Par définition, comme le Président a été réélu, il y a la même volonté qui existe depuis 2019 d'avoir une relation forte avec Madagascar. (... ) les deux pays veulent continuer ce processus de discussion sur ce sujet important (... ) nous avons bien le souhait de poursuivre le processus", rassure Christophe Bouchard. S'agissant de la composition des équipes de négociateurs, le diplomate affirme ne pas savoir s'il y a du changement ou non. En tout cas, de part et d'autre, il n'y aura pas les mêmes ministres des Affaires étrangères qu'en 2019. Il est probable que l'ambassadeur de France qui est sur le départ, ne soit plus de la partie non plus.