Cote d'Ivoire: Empt de Bingerville - Dons, dépistage du diabète et conférences à la Journée des anciens de la 44e promotion

Les membres de l'Amicale des anciens enfants de troupe de la 44è promotion (A-aet 44) de l'Ecole militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville, se sont donné rendez-vous le 24 mai 2022, au sein de leur ancienne école pour la célébration de la traditionnelle Journée qui leur est dédiée.

Pour ainsi traduire " leur engagement pour leur école ", les membres de l'amicale ont fait don d'un important lot d'équipement composé essentiellement de split. Un don réceptionné par le Colonel Arthur Bes, commandant l'Ecole militaire préparatoire technique de Bingerville.

C'était en présence du Général de brigade Traoré Zanan Ahmed, commandant les Écoles et Centres de formation. Il représentait à cette journée le Général de corps d'Armée, Chef d'État-major général des Armées, Lassina Doumbia. Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux donateurs et surtout d'inviter les membres des autres promotions à leur emboîter le pas.

Pour le président de l'A-aet 44, Dr Koffi Franklin Alexandre, et l'ensemble des membres de l'amicale, il s'agit de manifester une fois de plus, à travers ce geste, leur affection et leur reconnaissance à cette institution qui les a formés pendant plusieurs années.

A cet évènement, l'Amicale des anciens enfants de troupe de toute la Côte d'Ivoire était représentée par son président M. Coulibaly Souleymane. Il a fait un don de 40 tables-bancs et de 80 chaises à l'Empt, au nom de ses ex-condisciples. Il a rappelé que les défis à relever pour l'établissement sont énormes.

Pour lui, toutes les Amicales des anciens enfants de troupe doivent " se souvenir d'où ils viennent ", en s'organisant en réseaux afin d'aider le pouvoir public à équiper l'école pour la faire rayonner.

Deux conférences ont également meublé cette journée des Aet 44. L'une est dite par le Pr Abodo Jacob, diabétologue. Il a sensibilisé les élèves à des pratiques saines pour prévenir le diabète : apprendre à manger correctement et équilibrer, à ne pas rester sédentaire en faisant des activités sportives. L'autre qui portait sur les violences basées sur le genre a été animée par Zakei Appolinaire, expert-formateur en droits et protection de l'enfance, et violences sexuelles, par ailleurs membre de l'Aet 44.

Bien avant la tenue des conférences et la réception des dons, les enfants de l'Empt ont pris part à une séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, organisée dans le cadre de cet évènement. Il est bon d'indiquer que la Journée de la 44e promotion a été fixée au 24 mai de chaque année avec l'accord du Chef d'Etat-major général des armées (Cemga).