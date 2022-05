Congo-Brazzaville: Projet Lisungi - Plus de 3 000 ménages pauvres du Pool perçoivent des allocations

Le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a officiellement lancé, le 24 mai, le paiement des allocations à 3 235 ménages pauvres et très pauvres de la commune de Kintélé et du district d'Ignié, dans le département du Pool. L'aide s'inscrit dans le cadre du projet Lisungi, financement additionnel de la Banque mondiale (Likouala).

A Kintelé, ils sont 1 649 à avoir bénéficié de l'aide du gouvernement dont 1 338 faisant partie de la population locale et 79 réfugiés. Outre les transferts monétaires conditionnels, 232 ménages pauvres bénéficieront des transferts monétaires activités génératrices de revenus (TMAGR). Une initiative positivement appréciée par le maire de la commune de Kintélé, Stella Mensah Sassou N'Guesso, qui a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage.

Percevant sa première allocation, Catherine Ossibi a salué cet élan de solidarité du gouvernement qui mérite, d'après elle, d'être encouragé. " Pour nous les veuves qui sommes devenues des responsables de famille après la disparition de nos époux, c'est un geste louable. Nous souffrons avec les enfants et les petits-fils sans soutien quelconque. Je vendais l'huile de palme, mais le commerce ne fonctionnait plus, donc avec cette allocation, je vais reprendre avec mon commerce en y insérant l'huile d'arachide dont le bidon est aujourd'hui vendu à 32 500 FCFA afin de trouver quelque chose pour envoyer les enfants à l'école ", a-t-elle laissé entendre.

Un ouf de soulagement également pour le président des réfugiés centrafricains de Brazzaville, Achille Honoré, qui s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus dont il est le coordonnateur du comité ad hoc. " C'est un moment qui a été tant attendu, en tant que réfugiés, nous vivons une situation très précaire. Donc, Nous ne pouvons que remercier le gouvernement qui a pensé à une partie de réfugiés que nous sommes pour bénéficier de cet appui financier ", a-t-il déclaré.

Dans la sous-préfecture d'Ignié, le nombre de bénéficiaires est chiffré à 1 586 ménages parmi lesquels les autochtones et les réfugiés dont 2 23 recevront le TMAGR. Agée de 102 ans, Justine Bouesso n'a pas caché sa satisfaction : " C'est une joie pour moi, voyez mon état, je ne savais plus à quel saint me vouer. J'ai perdu tous mes enfants, il en reste une seule fille. Je vais lui donner cet argent pour qu'elle achète quelque chose à vendre afin de bien prendre soins de moi ", s'est-elle réjouie.

Pour le sous-préfet d'Ignié, Armand Tsono, ces allocations accordées aux réfugiés et à la population locale touchée par la misère vont sans nul doute améliorer sensiblement leurs conditions de vie. " Je saisis cette occasion pour inviter tous les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité et de discipline en respectant scrupuleusement les indications et les consignes prescrites par le programme Lisungi afin de mener à bien leurs petits projets et se prendre en charge ", a-t-il souligné.

Lançant les opérations de paiement, le directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Eugène Ikounga, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage et à se lancer résolument dans la voie de l'autonomisation économique. " Pendant que nous lançons ces financements, il y a certaines personnes mal intentionnées, professionnels du gain facile, qui sont à pied d'œuvre dans la finalisation de leur stratégie d'escroquerie, d'arnaque et de rançonnement. Ensemble, barrons la route à ces saboteurs de l'action salutaire et salvatrice du gouvernement ", a-t-il invité, précisant que ces prestations sont à titre gracieux et ne donnent pas lieu à une contrepartie.