Congo-Kinshasa: Une conférence réussie démontrant comment s'attirer les bailleurs de fond au différent projet/Société - Ozel Empire met un point sur les opportunités d'affaires en RDC

La richesse c'est avant tout se former. Tel a été l'initiative porté, ce samedi 21 mai 2022, par le cabinet de développement d'affaire, Ozel Empire, en organisant une conférence de master class dans le but d'accommoder la jeunesse congolaise au secteur entrepreneurial pour s'épanouir et s'attirer les bailleurs de fond et investisseurs dans leurs différents projets. La conférence tenue à Lemba salongo à Righini, précisément dans le bâtiment de J-Jilodge, avait pour thème, " apporter un projet innovant et trouver son financement en RDC ".

Cette rencontre a vu son ouverture par le mot de circonstance du patron d'Ozel Empire, Mr Obed Zamenga. Ensuite, la place a été laissée par le modérateur aux panélistes pour enrichir l'assistance sur les thématiques précises leur étant remis, en liaison avec la thématique initiale. Le panel a connu quatre interventions enrichissantes de différents entrepreneurs. La première intervention a été marquée par l'intervention de Mme Prisca Manyala, ambassadrice de la paix, fondatrice et présidente de PENFHORT RDC, qui a parlée et présenter les différents secteurs à exploiter qui attire les bayeurs de fond et investisseurs.

La deuxième intervention a été fascinée par le directeur de formation délégué de l'AFAD, Mr Rodrigue Mazebo, qui lui a parlé sur comment innover dans l'entrepreneuriat et être leader sur le marcher. Lui il a été suivis par le DG de l'entreprise, Christen Capitol, Mr Christen Tshika. Ce dernier lui a exposé sur le pourquoi investir et innover en RDC. Et, ce moment enrichissant du jeune entrepreneur congolais a été a connu la dernière intervention de l'auditeur et cadre de l'UDPS, Mr Luc Kabunangu qui a abordé sur la création de la classe moyenne des défis et opportunités sur la loi de la sous-traitance.

Pris par la presse, le CEO d'Ozel Empire, Obed Zamenga, a exhibé la raison de cette rencontre de boost entrepreneurial. " Pour la journée de ce samedi 21 Mai, il était question d'échanger avec les jeunes entrepreneurs sans circuit aux questions liées aux opportunités d'affaires en RDC." explique-t-il. Toute fois, il en a appelé à l'implication du gouvernement pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs congolais qui se voient butés par fautes des moyens.

" Les panelistes ont était au rendez-vous, ils ont très bien enseigné les jeunes entrepreneurs... Sinon, le fait de faire une étude et voir la jeunesse congolaise en panne, mais qui sont porteurs de projets innovants pour l'émergence de ce pays, j'implore au niveau du gouvernement congolais de disposé de temps pour nous jeune entrepreneurs congolais pour que cela soit mise en bonne exécution et voir une jeunesse responsable ", soutient-il.

D'autres parts, il a demandé aux jeunes entrepreneurs de partout le monde, de ne pas lâcher malgré les circonstances à laquelle ils font face ç leur quotidien. Par ailleurs, il a conclut par remercier le ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya pour son implication à la réussite de l'activité de ce weekend.