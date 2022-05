Congo-Kinshasa: Clivages politiques pour quelles perspectives en RDC ? /Adolphe Muzito - Vers une offre politique pour faire bouger les lignes en 2023 !

Il est visiblement sûr de ses cartes, sûr de sa compétence, sûr de la confiance que ses compatriotes place en lui. Technocrate qu'il est, génie de l'économie et des finances, politique avéré, longtemps sous les ailes du Grand Patriarche Antoine Gizenga d'heureuse mémoire, Adolphe Muzito est, désormais, short-listé parmi les leaders charismatiques qui comptent concourir à la présidentielle 2023.

Son nom est, très généralement, associé à d'autres potentiels candidats déjà connus ou pressentis, tels que Félix Tshisekedi, actuel Chef de l'Etat et candidat à sa propre succession, Martin Fayulu Madidi, le même avec qui ils forment la coalition Lamuka, Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo, pour ne citer que ceux-là. Cet ancien Premier ministre autrefois candidat à la magistrature suprême en 2018 avant de se voir invalider "injustement", aura ainsi mûri et n'attend plus que le go de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour se jeter dans cette pérégrination électorale à l'horizon 2023.

Vaillant et résistant

Vaillant, le Président du Nouvel Elan admet qu'il est toujours dans la résistance de Lamuka, cette coalition politique de l'Opposition. "Je suis dans la résistance de Lamuka, voici trois ans et demi. Nous sommes à la phase de la résistance", déclarait-il en ce début de mois de mai. "Il faut faire la différence entre (i) les alliances de résistance ; (ii) les alliances pour gérer ensemble, c'est le cas de l'Union sacrée et (iii) les alliances comme plateforme électorale ", renseignait-il. Comme qui dirait, tout peut, encore, se passer, se préciser dans le peu de temps qui reste avant le sprint final. A en croire les observateurs et analystes politiques indépendants, Muzito est un guerrier politique qui sait s'assumer.

Pour lui, en effet, Lamuka n'a pas encore reçu d'offre politique. La plateforme se tient prête à toutes les discussions. C'est ici qu'il aborde le sujet du bloc patriotique. Muzito est clair, dans un pays où les gens se marient avant les fiançailles, il faut d'abord discuter. Tout récemment encore, Adolphe Muzito a fixé l'opinion, quant à la nature de sa relation et de son évolution politique. De ce fait, il aurait ainsi balayé les murmures qui l'annoncent précocement dans l'Union sacrée de la nation.

Bémol

Bien avant les joutes électorales, ce grand leader de l'ex-grande province de Bandundu, pose la problématique des préalables avant de s'engager dans le processus électoral. A l'en croire, une fois que les conditions d'aller aux élections en 2023 offrent à tous les acteurs politiques les chances égales ainsi que des garanties de transparence et de vérité des urnes, c'est alors que la question de nouvelles alliances qui, généralement, se font et se défont, et même, celle des candidatures à différents échelons, peut être posée.

Maintenant, tel est, visiblement, le sens de son tout nouveau combat. Adolphe Muzito insiste sur des réformes indispensables sans lesquelles des futures élections, si elles ont lieu dans des conditions actuelles -avec une Céni politisée, ne seraient qu'une nouvelle parodie susceptible de perpétuer inutilement la crise de légitimité en RD. Congo. Ce bémol est le fil conducteur de sa pensée, de l'espoir qu'il nourrit pour, probablement, remporter la prochaine présidentielle. Qui sait !

Alliances politiques ?

Puisque les alliances en politique se font et se défont, nombreux veulent savoir qui feront face à l'actuel Président Félix Tshisekedi. Beaucoup sont dans des embuscades, étant donné que rien n'est encore décidé du côté de l'Opposition, ni encore moins du côté de l'Union sacrée de la Nation où l'on constate bien évidemment, l'éloignement de Moïse Katumbi qui s'est rapproché de son "frère" Katangais et l'ex-Président Joseph Kabila auprès de qui il peut s'attendre à un soutien éventuel pour briguer la magistrature suprême.

Martin Fayulu ne va certainement pas baisser les bras dans sa lancée. Matata Ponyo, quoi que dérangé par la justice, à travers son nouveau parti politique LGD, tient, lui aussi, à se positionner dans l'orbite. Adolphe Muzito qui bénéficie de la confiance de l'espace Grand Bandundu devenu orphelin d'Antoine Gizenga, a des arguments à faire valoir lors de distribution des cartes. Tout compte fait, l'agora politique va s'agiter davantage à l'approche de 2023. Sans doute que son offre politique en perspective lui permettre, à coup sûr, de faire bouger les lignes.