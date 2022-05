Congo-Kinshasa: Rentrée politique de la CENAREMASOC/ Bodrick Bisene en appel aux associations non légalisé à se conformer aux lois du pays pour servir aisément et pleinement la Nation

La Cellule Nationale de Relations avec les Mouvements Associatifs de la Société Civile (CENAREMASOC), affiliés à l'Union pour la Nation Congolaise (UNC), qui est coordonnée par Mr Totshumany Kisombe, a organisée ce weekend sa rentrée politique sous le thème, " prend courage et déclare toi candidat député national ou provincial de CENAREMASOC parmi les 150 députés de l'UNC ".

Cela s'est déroulé à son siège national dans la commune de Barumbu. Dans cette auguste manifestation, il a été remarqué la présence inoubliable du président de l'ONG Ensemble pour l'Emergence et le Développement (EED), notamment membre de la CENAREMASOC, Mr Bodrick Bisene qui a marqué l'assistance par son intervention. Il en a profité de cette occasion significative pour lancer l'appel aux associations non légalisé de se conformer aux lois du pays, pour servir aisément et pleinement la Nation.

Se confiant à la presse juste après l'activité, Bodrick Bisene, a fait le résumé de qu'a été cette rentrée politique de la CENAREMASOC, qui aussi longtemps s'était mis dans la veille. " J'ai trouvé cette cérémonie comme une retrouvaille des mouvements associatifs. C'était excellent et mouvementée... ", Laisse-t-il saisir.

A l'en croire, Le message lancer au cours de cette cérémonie était que les associations fournissent des efforts sur terrains pour plus gagner des nouveaux membres adhérents, d'organiser des évènements et d'invité la CENAREMASOC dans leur différentes réunions. Notamment, s'a été location de leur rappeler d'être plus présent aux besoins de leurs membres ainsi que des vulnérables, et de sensibiliser leurs membres d'aller s'enrôler lors des enrôlements pour augmenter les nombres des sièges.

En outres, il en a appelé aux associations œuvrant en RDC, ne s'étant pas conformer aux lois du pays, de se procurer les documents légaux pour servir aisément et pleinement le pays. " Aux associations qui n'ont pas encore des documents légaux, il est temps de se conformer aux lois du pays pour servir aisément et pleinement. Prenons courage, il y à une étape dans la vie où il faut servir la nation. Et voilà, la nation à besoin de nous... ", Signifie-t-il.

Par ailleurs, il en a appelé au congolaise et congolais d'adhérer massivement à l'ONG-EED pour relever ensemble le défi qui défenestre la situation sociale et économique du pays.