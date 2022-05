Congo-Brazzaville: Coopération - Le ministre de la Santé échange avec le président de la Fondation Bill & Mélinda Gates

En mission officielle dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroule à Genève en Suisse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda , s'est entretenu, le 24 mai, avec une délégation de la Fondation Bill & Mélinda Gates .

Conduite par le président de la Fondation, Christopher J. Elias, la délégation a spécifiquement discuté avec le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda sur la question de la vaccination de routine et celle contre la covid-19 en République démocratique du Congo (RDC). Les deux parties ont ainsi évoqué la problématique de la baisse de la couverture vaccinale d'après l'enquête réalisée par l'Ecole de santé publique de Kinshasa ( de 53% à 43%), soit une perte de 10%. Et le pays en est conscient de l'impact de la pandémie de covid-19, la grève du personnel de santé qui a duré presque quatre mois et la situation de la survenue récurrente des cas de poliovirus délivrés post-vaccinal. Toutes ces questions ont figuré en bonne position dans cet échange.

Profitant de l'occasion, le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda a remercié la Fondation Bill & Mélinda Gates pour l'appui au Centre des opérations d'urgence contre la polio, qui est un dispositif mis en place au Programme élargi de vaccination depuis plusieurs années pour aider à apporter une réponse aux épidémies de poliomyélite en RDC.

Pour le ministre de la Santé, la situation est réelle. Au-delà du fait que le pays s'organise toujours pour réagir contre ces épidémies, la réponse est souvent lente. Toutefois, a-t-il souligné, il y a le plan Mashako 2 qui permet de renforcer davantage la vaccination de routine. Tout de même, le pays est conscient qu'il faut voir cette situation de manière globale, c'est -à-dire la gestion des épidémies de façon générale.

Tout en appréciant les réponses apportées par le ministre congolais de la Santé, la Fondation Bill & Mélinda Gates a promis de renforcer son financement à Gavi pour accélérer la mise en œuvre du plan Mashako 2. Celui-ci sera élargi à d'autres provinces que les premières. Il est envisagé également d'introduire le VPH en une seule dose. Cette vaccination pourrait lutter contre un des quatre cancers les plus fréquents, celui du col de l'utérus chez la femme. L'avantage d'un vaccin à une dose a été prouvé même pour la covid-19. L'acceptabilité est plus forte avec un vaccin en une dose.

Par ailleurs, la RDC est reconnue par la Fondation Bill & Mélinda Gates comme étant un pays exemplaire dans le cofinancement pour l'achat de vaccins avec le financement local. Il en est de même pour la vaccination contre le choléra, où le pays est exemplaire dans l'utilisation de vaccins pour réduire l'intensité des maladies infectieuses. Le ministre de la Santé et la Fondation Bill & Mélinda Gates ont convenu sur la nécessité, dans les prochains jours, d'appuyer et d'étendre la vaccination du plan Mashako 2 à d'autres provinces; d'appuyer et d'étendre le paquet des soins de l'enfant et de la mère; d'appuyer le pays à lutter contre la malnutrition.

Les deux parties sont aussi convenues d'appuyer les soins de santé primaire pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à travers l'accroissement du financement de la Fondation Bill &Mélinda Gates. Le ministre va poursuivre les échanges avec cette fondation jusqu'à l'aboutissement du processus de financement et de la mise en œuvre du plan Mashako 2.