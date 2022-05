Congo-Kinshasa: Maniema - Des préfets d'écoles accusés d'utiliser les élèves à des fins économiques à Salamabila

L'ONG " Au Cœur de l'Afrique pour la paix " a dénoncé, mercredi 25 mai, des chefs d'établissement, utilisant les élèves à la fabrication des briques et recherche de chaume, à Salamabila (Maniema).

Selon le coordonnateur de cette structure, Fulgence Ruseruka, ces élèves sont employés pendant les heures des cours.

" On constate depuis quelques années l'utilisation des élèves de la commune rurale de Salamabila à des travaux de fabrication des briques et cela pendant les heures de cours et sous un soleil accablant ", a fait remarquer cet activiste.

Fulgence Ruseruka explique que ces briques sont vendus au profit de ces chefs d'établissement qui obligent également les élèves à les transporter jusqu'aux domiciles des acheteurs.

D'autres chefs d'établissement demandent aux élèves d'aller chercher des tas de chaume à périphérie de la commune les exposant ainsi aux actes d'enlèvement et aux abus sexuels.

C'est ainsi que l'ONG " Au Coeur de l'Afrique pour la paix " appelle les autorités à décourager ces pratiques.

" Cette pratique entrave l'accès de ces élèves à l'éducation, au développement physique et mental mais aussi viole les dispositions de l'article 58 de la loi portant protection de l'enfant. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel à tous les acteurs éducatifs et aux autorités de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de mettre fin à cette pratique et ainsi protéger les droits des enfants ", a ajouté Fulgence Ruseruka.

Pour sa part, le ministre provincial de l'EPST, Oleko Lungundu a promis de vérifier ces faits avant de proposer des sanctions à l'encontre de leurs auteurs.