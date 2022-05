Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Vingt - huit Diables rouges présélectionnés

La liste des vingt-huit Diables rouges présélectionnés pour préparer les matches contre les Aigles du Mali et les Scorpions de la Gambie, comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023, a été dévoilée le 25 mai.

Les éliminatoires s'annoncent très décisives pour le onze national dont la dernière participation remonte à 2015. Les Diables rouges joueront gros lors des deux premières journées puisqu'ils vont se déplacer le 2 juin pour Bamako où ils y affronteront, le 4 juin, la sélection malienne avant de recevoir le 8 juin, au stade Alphonse-Massamba-Débat, celle de la Gambie. La tâche ne sera pas aisée pour les Congolais face aux deux des favoris du groupe ayant livré des prestations de qualité lors de la dernière phase finale de la CAN disputée au Cameroun.

Les premières séances d'entraînement des Diables rouges sont prévues le 27 mai. La liste divilguée est presque identique à celle du dernier stage en Turquie, à quelques exceptions près. En témoigne l'absence de Silvère Ganvoula, Durel Avounou, Mons Bassouanima, Mavis Tchibota mais aussi le retour de Jordan Massengo considéré comme l'une des surprises de cette liste sans oublier la première convocation de Fred Ndembi en sélection. Huit joueurs locaux figurent sur la liste dont six joueurs de l'As Otohô et deux des Diables noirs. La présence de certains d'entre eux suscite beaucoup d'interrogations. Et aux joueurs convoqués de prouver qu'ils méritent bien leur place dans la sélection.

Les présélectionnés

Gardiens : Pavhel Ndzila (AS Otohô/ Congo), Giscard Mavoungou (Diables noirs/Congo) et Christoffer Mafoumbi (Mosta/ Malte)

Défenseurs : Ravy Tsouka Dozi (Helsingborg/ Suède), Prince Mouandza Mapata (AS Otohô/ Congo), Baudry Marvin (Laval/ France), Ryan Bidounga ( Lokomotiv/ Bulgarie), Rozan Varel (Vita club/ RDC), Julfin Ondongo (AS Otohô), Raddy Ovouka (New Mexico/ Etats-Unis), Bradley Mazikou (CSKA Sofia/ Bulgarie).

Milieux du terrain : Nolan M'bemba (Le Havre/ France), Gaius Makouta (Boavista/ Portugal), Jordan Massengo (P. Eisden/ Belgique), Antoine Makoumbou (Maribor/ Slovénie), Harvy Ossété Italy (Diables noirs/ Congo), Dylan Saint Louis (Hataysport/ Turquie), Thievy Bifouma (Bursaspor/ Turquie), Fred Ndembi (US Orleans/ France)

Attaquants : Prestige Mboungou (Metalac/Serbie), Justalain Moïse Nkounkou (AS Otohô/ Congo), Beni Makouna (Montpellier/ France), Bevic Moussitou Oko (Ajaccio/ France), Guy Mbenza (WAC/ Maroc), Georges Kader Bidimbou (AS Otohô/ Congo), Prince Ibara ( Bengaluru/ Inde), Yann Mabela (RFC Union/ Luxembourg), Wilfrid Nkaya (AS Otohô/Congo)