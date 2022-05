Congo-Brazzaville: Sous-préfecture de Makoua - Ibata Osseté Apendi priorise la gestion axée sur les résultats

Nommé par décret présidentiel le 15 avril 2022, Ibata Osseté Apendi a été intronisé en qualité de sous- préfet du district de Makoua, le 25 mai? par le préfet de la Cuvette, Jean Christophe Tchicaya.

Sous un soleil doux, dans la cour de la sous-préfecture de Makoua, à proximité de la place de l'Equateur, Ibata Ossete Apendi, dans son mot de circonstance, a appelé au soutien de sa hiérarchie, des cadres et de la population locale pour mener à bien sa mission. Saluant son prédécesseur, il a peint et analysé la situation de l'entité administrative dont il a désormais la charge. De ce fait, il entend s'employer de concert avec ses collaborateurs " à corriger ensemble les dysfonctionnements qui seront constatés, tout en mettant en place une gestion axée sur les résultats ". Car, pense-t-il, " c'est aux résultats que notre action sera jugée et appréciée ".

Ainsi, il sollicite l'apport des filles et fils de Makoua. " Pour cela, j'ai besoin du soutien de tout le monde (...) pour accomplir la mission qui m'a été confiée par son excellence le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Seul, je n'y parviendrai pas. Mais, avec votre appui et le soutien de tous la victoire est certaine ", a-t-il estimé.

La prise de fonction du sous-préfet de Makoua coïncide avec la tenue, en juillet prochain, du double scrutin législatif et local. Pour parvenir à l'organisation des élections apaisées dans ce district, Ibata Osseté Apendi insiste sur la préservation des vertus de paix, de l'unité et de la concorde. " Que les élections législatives et locales à venir ne soient pas l'occasion de déchirement et de querelles intestines qui pourraient ternir l'image de notre cher beau district. (...) je veillerai personnellement pour que ces élections se déroulent dans la paix et la quiétude totale à Makoua ", a-t-il conclu.

De son côté, le préfet de la Cuvette, dans son discours d'orientation, a félicité le nouveau sous-préfet et lui a rappelé les devoirs qui l'incombent : " le respect des citoyens de cette entité administrative et la conduite des affaires de l'État ; la promotion, la préservation de la paix et la tranquillité à Makoua ".

Concernant les actes d'incivisme, de règlement de compte et des exactions sommaires pour des cas de sorcellerie, Jean Christophe Tchicaya a martelé en ces termes : " Nous insistons, personne n'a le droit de se faire justice ".

Né le 20 novembre 1956, dans le district de Makoua, Ibata Osseté Apendi est un attaché des SAF de 2e échelon. Il est marié, père de huit enfants.

Bien avant, le préfet de la Cuvette a procédé au port de l'écharpe tricolore et de la remise du drapeau, symbole de commandement et l'emblème de la République du Congo au sous-préfet de Makoua. Aussi, le préfet avait accompli le même geste le 20 mai à Ntokou en intronisant Jean Daniel Okombi sous-préfet de ce district situé sur l'axe fluvial de la rivière Likouala-Mossaka.