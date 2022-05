Congo-Brazzaville: Célébration - La fête des mères est proche

En panne d'idées cadeaux pour la fête des mères qui sera célébrée, le 29 mai, la rédaction fait une belle sélection de présents à petit et gros budget pour vous permettre de rendre hommage à nos mamans. De la mère coquette à la gourmande en passant par le cuistot et l'aventurière, inspirez-vous de notre liste et trouvez le cadeau idéal pour surprendre votre belle et tendre mère.

Le mois de mai est souvent associé à la maternité ! Chaque année, nous célébrons la femme la plus importante au monde, notre mère. Que ce soit par un coup de téléphone, ou de vive voix, l'idéal serait de lui offrir un cadeau qui lui corresponde, qui lui fasse plaisir et surtout qu'elle en garde un bon souvenir.

C'est aussi l'occasion de lui signifier notre gratitude et notre affection, a fait noter Dorcas Koualou, conceptrice de Dodo Délice qui, pour ce grand jour, a pensé à un panier de douceurs composé des confitures de sa collection. " Vous m'en donnerez des nouvelles. Votre maman s'en délectera tellement qu'elle ne s'en passera plus ", a confié la jeune femme.

Toujours du côté gourmand, "Des petites envies faites maison" , de l'entrepreneur Jenny Jean Kassa, proposent de livrer sous commande des gâteaux ou plutôt du fondant au chocolat, accompagné d'une bouteille de jus nature à base des fruits locaux moyennant 10 000 F CFA que vous accompagnerez d'une belle carte de voeux, a suggeré l'entrepreneur.

Et pour les amatrices de thé, le magazin Orca propose une palette de boîte à thé original. Un présent qui va certainement faire mouche, puisque pour ses prochaines réceptions, elle l'exhibera volontiers auprès de ses hôtes pour leur leur signifier fièrement que c'est un présent de ses enfants.

Clin d'œil aux mamans coquettes !

Pour les mamans coquettes, Cocoteraie Beauty, institut de beauté à Diata, offre des séances de manucure et de pédicure à prix doux pour célébrer nos mamans. A ce sujet, vous avez la possibilité de lui offrir un moment de détente où elle sera chouchoutée des petons aux mains. Et l'expérience sera d'autant plus inoubliable si elle se faisait entre mère et fille, a confié Danielle, la maîtresse des lieux. " Cela leur permettra de passer de temps de qualité et aussi de renforcer les liens", a-t-elle dit.

Pour celles qui sont amoureuses de la gastronomie, offrez-leur un restaurant qui les sortira de leur train quotidien, ou improviser un repas ou elles seront entourées de leurs proches. A ce niveau, La Gourmandine, pâtisserie logée dans l'immeuble du Michael, vous fera une joie de vous livrer votre commande.

Pour l'aventurière, offrez-lui une escapade qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Et une journée à Mossaka Beach II entre spectacles, restauration à souhait et une évasion sur le fleuve Congo à la tombée de la nuit, elle en gardera un bon souvenir, surtout si elle est accompagnée de ses amies.

Des cadeaux de saison sèche

En outre, avec l'approche de la saison sèche, c'est l'occasion de penser à nos mamans frileuses pour les offrir des foulards de chez Fieti-Fieti pour se protéger du froid. La maison propose des motifs de tout genre floral, animal, géométrique ou encore monogrammé à 5000 FCFA.

Pour ce qui est des passionnées de la nature, il y a le traditionnel bouquet de fleurs et pour les plus pareuses l'optique des fleurs séchées est de plus en tendance en ce moment, vous en trouverez chez Orca.

On ne saura terminer sans le grand classique des présents, le parfum, valeur sûre pour combler une maman adepte de parfum de luxe. A la rédaction, notre choix pour cette année s'est porté sur deux fragrances ( Rose bouquet et Sinaï) de la collection Prestige Paris moyennant 30 000 FCFA le flacon. Des vraies tueries que vous pourrez accompagner de deux room air avec les senteurs d'orchidée et de Lotus à 5000fcfa le flacon, que vous trouverez au Jardin de senteurs à Brazzaville.

Rappelez-vous que ce n'est pas une journée pour impressionner votre mère mais plutôt celle de lui témoigner votre amour. Peu importe le cadeau, l'essentiel est qu'elle se sente aimée. C'est pourquoi, elle serait tout aussi ravie de recevoir des présents faits maison, par exemple une carte de voeux faite par ses petits-fils, des taies d'oreillers brodées à son nom, des photos de famille empilées dans un album, une bougeoir avec sa photo, un petit repas ou tout simplement un pique-nique improvisé dans le jardin avec son dessert préféré homemade.