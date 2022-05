Congo-Brazzaville: Festival Afropolitain nomade 2022 - La pie d'Or représentera le Congo

Auteure-compositrice et interprète, La pie d'Or sera l'ambassadrice de la République du Congo lors de la 8e édition du festival de musique Afropolitain nomade qui se tiendra du 24 au 25 juin à Douala, au Cameroun, sur le thème " Pandémie, résilience et création artistique ".

La pie d'Or fait partie des vingt-cinq artistes sélectionnés pour le festival Afropolitain nomade 2022. Née au Congo, c'est très jeune qu'elle s'oriente vers le chant dans une chorale catholique où elle apprend les rudiments de cette discipline artistique. Des années plutard, elle intègre un groupe de rap avec lequel elle participe à plusieurs manifestations culturelles à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Très attachée à la musique de fusion, La pie d'Or accompagne et intègre le groupe N'kota en 2006 et profite de cette aventure pour apprendre des instruments traditionnels et standards. En 2009, l'artiste est sacrée Prix découverte et le prix spécial du jury Tam-Tam d'or.

En 2014, La pie d'Or se lance à proprement dit dans une carrière professionnelle en créant un concept de musique dénommé " Afro zola ". Influencée par le jazz, le blues et le funk, l'artiste congolaise puise sa diversité musicale dans les rythmes folkloriques de son pays et les valeurs africaines sur lesquelles s'ajoute sa voix douce, mélancolique et puissante. Ses chants, à la fois engagés et divertissants, sont le plus souvent interprétés en langue locale, une manière donc de rendre hommage à la beauté des langues maternelles de son pays. Pleine de vie, joviale, dynamique et forte, La pie d'Or fait également partie du collectif des femmes artistes de l'ONG Tosala qui dénonce les violences faites aux femmes et milite pour le changement de mentalité dans la société.

Faisant à ce jour la fierté de la musique congolaise, c'est donc avec enthousiasme que La pie d'Or attend d'être à l'Afropolitain nomade 2022 en vue d'éblouir le public camerounais et d'autres pays par son talent et sa maîtrise de la scène. " Depuis le début de cette année, j'ai déjà été sélectionnée à trois festivals dont Afropolitain nomade, un grand festival qui donne la chance aux artistes de prester devant les mécènes. C'est comme un marché culturel où tu arrives et tu vends ton image, tu vends ce que tu es. J'en profite pour lancer un vibrant appel au ministère de la Culture et des Arts, ainsi qu'à toute personne souhaitant voir le Congo s'épanouir sur le plan musical, pour un accompagnement afin que moi et mes cinq artistes puissions participer à l'événement. Merci d'avance pour votre aide ", a partagé l'artiste dans une vidéo sur sa page Facebook.

Après avoir sillonné le continent pendant les dernières années, la caravane du festival Afropolitain nomade débarque pour la deuxième fois à Douala, après l'édition de 2012 qui marquait en fait le début de cet événement culturel. Au programme : la musique, les arts visuels, des rencontres et échanges professionnels ainsi que des formations. L'innovation cette année, c'est le fait que la danse se rajoute comme discipline artistique.

Plateforme d'échanges culturels et artistiques mettant en avant la musique et les arts vivants comme moyen d'action, le festival Afropolitain nomade a opté, pour cette huitième édition, pour une programmation éclectique, urbaine, misant sur la valorisation des femmes, les fusions de style et la valorisation des jeunes créateurs. Cette année, la fête sera belle, surtout que le festival totalise ses dix ans. Outre le Congo et le Cameroun, pays hôte, d'autres pays africains et d'ailleurs sont également attendus à ce rendez-vous : la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, la Belgique et le Canada.