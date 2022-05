Sénégal: La Fondation Zayed mobilisée pour la reconstruction de la mosquée de Keur Madiabel

Dakar — La Fondation caritative et humanitaire Zayed des Emirats arabes a mobilisé unis une enveloppe de plus de 90 millions de francs CFA, soit environ 150 mille dollars, pour la reconstruction de la mosquée de Keur-Madiabel, dans la région de Kaolack (centre), a-t-on appris de source diplomatique émiratie.

Selon un communiqué de l'ambassade des Emirats arabes unis à Dakar, une délégation de la fondation Zayed conduite par son directeur général, Hamad Salem bin Khardoos Al Ameri, a visité cette mosquée, mercredi, en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, originaire de cette commune.

Cette visite visait à faire l'état de cet édifice religieux qui se trouve dans un état délabré.

D'une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles, cette mosquée considérée "comme l'une des plus grandes mosquées et plus importantes" de la région de Kaolack, était fermée "à cause de son état de délabrement très avancé", nécessitant restauration et réparation.

Pour ce faire, le directeur général de la Fondation Zayed a mobilisé une enveloppe de 150 mille dollars, selon le communiqué.

"Ce projet de réfection de la mosquée de Keur Madiabel est une continuité du programme établi par la fondation Zayed dans le cadre de la réalisation des projets du Cheikh Zayed, pour raffermir les liens collatéraux entre le Sénégal et les Emirats Arabes Unis", indique la même source.

Elle ajoute que la fondation Zayed, poursuit la mise en œuvre de "nombreux projets" entrepris par le Cheikh Zayed sur le continent africain en général et à travers le Sénégal en particulier, dans l'objectif de "participer à la valorisation des lieux de culte" du pays.

"Nous allons poursuivre les restaurations de l'ensemble des projets de construction des écoles, de bibliothèques, moquées, hôpitaux et puits à travers le pays", assure son DG Hamad Salem bin Khardoos Al Ameri.

"La fondation, dans son approche caritative et humanitaire, continue à immortaliser les œuvres de son défunt fondateur", pour ses actions au service de l'humanité, peut-on lire.