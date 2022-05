Sénégal: Casamance - le PUMA réceptionne une caserne des sapeurs à Goudomp

Ziguinchor — Le département de Goudomp, enclavé par rapport à la région de Sédhiou dont il dépend administrativement, vient d'étrenner sa nouvelle caserne des sapeurs-pompiers dont la construction a été financée dans le cadre du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

La nouvelle caserne, inaugurée mercredi, est une réponse à une veille doléance des populations du Balantacounda, qui polarise plusieurs localités de cette partie de la région de Sédhiou.

"Le PUMA a été saisi par le gouverneur de Sédhiou qui faisait état de l'absence d'une infrastructure de secours et d'intervention dans le département de Goudomp. Un total de 110 millions de francs CFA a été débloqué pour construire cette caserne des sapeurs-pompiers qui répond aux normes", a déclaré Rachelle Coly Boucal, secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale.

Selon Mme Boucal, cette infrastructure vise à renforcer le dispositif de la sécurité civile et de lutte contre les incendies et autres catastrophes naturelles dans les zones frontalières.

"Cette politique de création d'infrastructures va se poursuivre pour un rapprochement des services de secours et pour plus d'efficacité et de célérité", dans le cadre notamment de la prévention des feux de brousse, a-t-elle dit en présence d'autorités administratives et territoriales de la zone.

Après Goudomp, l'équipe du PUMA s'est rendue à Ziguinchor où un lot de matériel de construction a été remis aux populations déplacées du village de Mahmouda, dans la commune de Nyassia pour faciliter leur retour dans leur localité d'origine.

"Ces populations s'étaient déplacées depuis plusieurs années du fait du conflit qui sévit en Casamance. Mais à la faveur des opérations de sécurisation et le retour progressif de la paix, les populations commencent à regagner leur village. Nous leur avons donné 50 tonnes de ciment, 1000 taules en zinc, 400 tiges de rôniers, cinq toilettes mobiles, ainsi qu'un tonnage en fer", a souligné Rachelle Coly Boucal.

Le PUMA avait fait le même geste en faveur des populations déplacées de Mbissine, dans la commune d'Adéane (Ziguinchor), et compte poursuivre cette politique d'accompagnement pour une meilleure insertion des populations retournées.

"C'est juste un premier geste. Des actions de ce genre vont se poursuivre dans le cadre de la politique d'inclusion et d'équité territoriale", a assuré la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire et de l'Equité sociale et territoriale, au nom de la coordination du PUMA.

"Quand on nous a informés que nous allons recevoir du matériel de construction, on n'y avait pas beaucoup cru. Mais c'est un rêve devenu réalité quand nous avons vu des camions surchargés du matériel de construction. Cela va faciliter davantage notre retour", s'est félicité Famara Diédhiou chef de village de Mahmouda

Selon lui, cet appui va surtout convaincre les populations encore hésitantes à retourner dans leurs villages.

"Nous étions des réfugiés dans la ville de Ziguinchor et dans des pays voisins. Depuis 30 ans, nous étions des déplacés (... ), avec ce matériel reçu, nous allons faire les toitures dans trois jours avant l'installation de l'hivernage", a poursuivi le chef de village de Mahmouda, localité marquée par des mouvements de populations déplacées depuis 1992.