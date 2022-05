Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Invitation solennelle

" Solennité ", ce mot qui invite à la célébration d'événements sérieux, ceux qui comptent, qui marquent une vie ; d'événements si rares et si précieux qu'ils se doivent d'être célébrés presque avec sacralité. Comment répondre à une invitation solennelle et participer soi-même de sa part la plus élevée à l'écriture de l'histoire ?

Les événements et invitations solennels se comptent sur le bout des doigts dans la vie d'une personne lambda : mariage, remise de diplôme, célébration de fin carrière et autres. Et si certaines positions sociales permettent une plus grande exposition aux célébrations solennelles, la responsabilité reste la même pour tous de s'en tenir aux codes et rituels mis en place pour la réussite de l'événement.

Il est souvent question pour les organisateurs, quels qu'ils soient, de disposer d'un temps bien avant le jour J pour entraîner les protagonistes concernés à la restitution finale, la grande manifestation.

Que l'on soit soi-même concerné, c'est-à-dire celui qui invite, ou que l'on soit celui qui participe, c'est-à-dire l'invité, il y a des codes tacites et explicites que l'on se doit de respecter ; parfois avec la rigueur du protocole dans certains milieux.

En ce qui concerne les codes tacites, par exemple, il est bon de savoir, particulièrement s'agissant des femmes, que l'on ne se rend pas à un mariage ou à un anniversaire en faisant une toilette du niveau de l'heureuse élue ou de celle qui célèbre. Le choix des robes de filles d'honneur ou des dames de compagnie respecte alors cette nécessité de faire valoir la grande toilette de la femme mise à l'honneur.

Pour les codes explicites, dans des contextes institutionnels tels que les célébrations gouvernementales ou royales et princières, le protocole en rigueur est porté à connaissance de tous les invités bien avant le jour de l'heureux événement, et " rigueur " est très justement le mot qui accompagne l'observance de ce protocole sous peine de ne simplement pas être reçu.