Afrique: Blue Note Africa, un nouveau label pour promouvoir le jazz africain

Un nouveau label de jazz arrive sur le marché. La maison de disque mythique Blue Note a créé, en partenariat avec la branche africaine du groupe Universal, "Blue Note Africa", pour mettre en valeur les musiciens du continent.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

C'est le pianiste sud-africain de 39 ans Nduduzo Makhathiki qui a été choisi pour inaugurer ce label avec son nouvel album In the Spirit of Ntu qui sort ce vendredi 27 mai.

Une performance un peu spéciale qui se déroule en plein cœur du centre-ville de la plus grande ville d'Afrique du Sud. Nduduzo Makhathini, seul avec son piano, improvise pendant près d'une heure dans la cour abandonné d'un ancien complexe militaire. Des colonnes de feu viennent régulièrement rythmer son interprétation.

" C'était une cérémonie pour purifier cet endroit. Le feu représente un nouveau départ. Regardez les gens qui sont ici, ils n'ont sans doute pas les moyens d'aller dans les quartiers chics et suivre un festival de musique. Pourtant c'est notre peuple, ce sont nos pères, nos oncles, nos mères. Donc on leur amène la musique ", témoigne l'artiste.

" Un moment important pour le jazz africain "

Le jazzman, qui sort ce vendredi son dixième album, espère que sa musique puisse avoir un effet guérisseur, alors que son pays s'embrase régulièrement, comme lors des émeutes de l'année dernière. " Au moment où j'étais censé enregistrer l'album, l'Afrique du Sud était en flammes, et cela a exposé les failles du système. Donc ce sont les sons qui ont émergé de tous ces feux ", ajoute-t-il.

Le pianiste se réjouit de la création de ce label Blue Note Africa. Un signe de reconnaissance pour la culture jazz africaine très dynamique : " C'est vraiment un moment important pour le jazz africain, pour qu'il s'exporte à l'international. Les gens sauront maintenant qu'il y a, en ce qui concerne cette musique, une sensibilité particulière qui vient de l'Afrique. Donc c'est un grand moment. "

Nduduzo Makhathini compte notamment sur ce nouveau label pour ouvrir des portes à la nouvelle génération jazz du continent. C'est, en tout cas, l'objectif que s'est fixé le directeur du label, Ttale Kentridge.

En afrique nous sommes au plus proche de l'évolution du jazz. Pour que Blue Note International soit au fait des dernières nouveautés musicales africaines, nous serons leur yeux et leurs oreilles ici. Blue Note Africa est une plateforme qui permettra à nos artistes de donner une résonance internationale à leur musique. Ils vont pouvoir collaborer avec des artistes internationaux mais aussi accéder à des scènes mondiales. Cette maison de disque va contribuer à réinventer la scène musicale sud-africaine et africaine en général. Le bureau principal de Blue Note africa est en Afrique du Sud mais nous avons des " bureaux mobiles " qui opèrent dans différents pays. Nous sommes présents à l'est, à l'ouest et au nord du continent. Il est était important que ce ne soit pas une entreprise étrangère qui prenne en charge le jazz en Afrique ! Blue Note Africa est une entreprise africaine qui portera les artistes du continent vers une carrière internationale. Il était donc primordial qu'une branche africaine existe.

Ttale Kentridge, directeur de Blue Note Africa