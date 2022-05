Afrique: Trois nouveaux chez les Black Stars dont Semenyo

Pour les éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2023, le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a appelé trois nouveaux joueurs dont l'attaquant de Bristol City (D2 anglaise), Antoine Semenyo.

En plus de cet attaquant du club de Championship, le technicien ghanéen dont le contrat a été renouvelé jusqu'en décembre prochain, a sélectionné aussi pour la première fois le défenseur basé en France Alidu Seidu et l'ailier de Bechem United (élite ghanéenne) Augustine Okrah.

En plus de ces nouveaux, le groupe de performance va pouvoir compter sur les retours du capitaine Andre Ayew et des cadres Mubarak Wakaso et Richmond Boakye Yiadom.

Ces trois joueurs n'avaient pas pris part aux barrages qualificatifs (0-0 et 1-1) contre le Nigeria en mars dernier pour diverses raisons mais sont désormais disponibles.

Le Ghana manquera toutefois d'autres cadres, le défenseur Alexander Djiku est suspendu pour cumul de cartons jaunes et Thomas Partey ne viendra pas parce qu'il est en phase de reprise.

Le milieu de terrain d'Arsenal (élite anglaise) se remet d'une blessure aux ischio-jambiers contractée en Premier league.

Les Black Stars affronteront Madagascar le mercredi 1er juin à Cape Coast avant de jouer contre la République centrafricaine quatre jours plus tard à Luanda en Angola pour les éliminatoires de la prochaine CAN.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a publié la liste des joueurs pour les deux matches de qualification de la CAN et pour un tournoi à quatre nations qui se déroulera au Japon du 10 au 14 juin.

Les Black Stars affronteront le Japon, pays hôte, lors du match d'ouverture de la Kirin Soccer Cup et joueront contre le Chili ou la Tunisie lors du dernier match de ce mini-tournoi.

Le capitaine Ayew fait son retour dans l'équipe après avoir raté les éliminatoires de la Coupe du monde contre le Nigeria en mars en raison d'une suspension.

Très en forme cette saison, Semenyo a reçu sa première sélection pour les Black Stars, il a marqué huit buts et donné 12 passes décisives en 31 apparitions pour Bristol City.

Il devait initialement faire partie de l'équipe du Ghana pour les éliminatoires de la Coupe du monde mais a dû déclarer forfait en raison d'une blessure.

Le joueur des Hearts of Oak et ancien capitaine de l'équipe U20 du Ghana Daniel Afriyie Barnieh et le joueur de Bechem United, Augustine Okrah sont les seuls joueurs locaux appelés par Otto Addo.

Liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens : Joseph Wollacott (Swindon Town, Angleterre), Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen, Belgique), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Galle, Suisse), Richard Ofori (Orlando Pirates, Afrique du Sud)Défenseurs : Denis Odoi (Club Bruges, Belgique), Alidu Seidu (Clermont Foot, France), Gideon Mensah (Girondins Bordeaux, France), Abdul Rahman Baba (Reading FC, Angleterre), Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes, Portugal), Daniel Amartey (Leicester City, Angleterre), Joseph Aidoo (Celta Vigo, Espagne), Jonathan Mensah (Columbus Crew, Etats Unis d'Amérique)Milieux : Iddrisu Baba Mohammed (Real Mallorca, Espagne), Edmund Addo (Sheriff Tiraspol, Moldavie), Elisha Owusu (KAA Gent, Belgique), Mohammed Kudus (AFC Ajax, Pays Bas), Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli, Allemagne), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC, Chine)Ailiers : Joseph Paintsil (KRC Genk, Belgique), Andre Ayew (Al Sadd, Qatar), Augustine Okrah (Bechem United, Ghana), Osman Bukari (FC Nantes, France), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting Lisbonne, Portugal), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes, France), Yaw Yeboah (Columbus Crew, Etats Unis d'Amérique), Christopher Antwi-Agyei (VfL Bochum, Allemagne)

Attaquants : Jordan Ayew (Crystal Palace, Angleterre), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak, Ghana), Felix Afena-Gyan (AS Roma, Italie), Kwesi Okyere Wriedt (Holstein Kiel, Allemagne), Antoine Selorm Semenyo (Bristol City, Angleterre), Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor, Turquie), Braydon Manu (SV Darmstadt, Allemagne).