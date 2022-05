Soudan: Une journée de diffusion conjointe pour lutter contre les discours de haine

Khartoum, 27 Mai 2022(SUNA) -Le Centre africain d'études sur la gouvernance, la paix et la transformation organisera demain, samedi, de six heures du matin à cinq heures du soir, une journée de diffusion conjointe pour lutter contre les discours de haine et la violence, avec la participation de 30 stations de radio diffusant à partir d'un studio.

Le Dr Mahmoud Zain Al-Abidin, le secrétaire général du centre, a déclaré dans une déclaration à la SUNA que le programme comprend des conférences,des activités culturelles et de dialogue avec une large participation de citoyens de toutes les régions du pays par téléphone et en coordination avec les stations de radio d'État et les penseurs.

Il a souligné que l'événement est organisé avec un soutien du ministère du Développement social et vise à défendre les valeurs de tolérance et de coopération, à promouvoir la culture de paix et d'acceptation de l'autre, à mettre l'accent sur l'unité nationale et à rejeter la division et la différence pour une patrie qui accueille tous.