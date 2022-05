Afrique: Ibrahim Jaber conclut sa visite dans les Républiques du Gabon et du Ghana

Khartoum, 27 Mai 2022(SUNA) -Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Ibrahim Jaber Ibrahim, est rentré au pays Jeudi soir après une tournée africaine qui comprenait les Républiques du Gabon et du Ghana.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le secrétaire général du Conseil de souveraineté, le lieutenant-général Mohamed Al-Ghali Ali Youssef.

L'ambassadeur Al-Zain Ibrahim, directeur du département de l'Union africaine au ministère des Affaires étrangères, a déclaré, dans un communiqué de presse, que le membre du Conseil de souveraineté a rencontré lors de sa visite les présidents gabonais Omar Bongo et ghanéen Tana Akufo-Addo, et leur a remis deux messages du président du Conseil souverain de transition relatifs aux relations bilatérales et à l'évolution de la situation au Soudan et dans la région.

L'ambassadeur Al-Zain a déclaré que le membre du Conseil de souveraineté a informé les présidents des deux pays sur les développements politiques depuis le changement qui a eu lieu au Soudan à la suite de la révolution de décembre, les efforts pour parvenir à la paix, ainsi que la performance de la mission UNITAMS représentée dans le soutien de la transition politique.

Il a déclaré que le membre du Conseil souverain a exhorté les présidents du Gabon et du Ghana à consulter avec le Kenya pour soutenir le Soudan, compte tenu de son appartenance aux Nations Unies, et à demander un allégement ou une exemption de la dette du Soudan ajoutant que la visite a porté sur les accords bilatéraux entre le Soudan et les pays du Ghana et du Gabon, chacun séparément, pour réaliser les intérêts communs et les intérêts de la région.