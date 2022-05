Congo-Kinshasa: Association "Nous et le Livre"/Kinshasa - Remise du prix "Didier Mumengi" aux lauréats de la deuxième édition de la littérature de la jeunesse

L'association "Nous et le Livre" a organisé, lundi 23 mai 2022, une cérémonie de remise du prix aux lauréats de la deuxième édition de la littérature de la jeunesse. Pour cette deuxième édition dénommée prix Didier Mumengi, les organisateur ont voulu honorer l'auteur et écrivain Didier Mumengi pour sa passion de l'écriture. L'activité s'est déroulée dans la grande salle du collège Boboto dans la commune de la Gombe, en présence de la ministre provinciale de la culture, arts, médias, communication et nouvelle technologie, Yvette Tabu, le sénateur Didier Mumengi ainsi que plusieurs autres personnalités.

Pour madame Mabibi Kisolokele, la marraine de l'association "Nous et le livre", le prix littéraire qui récompense le meilleur texte, la plus belle plume des jeunes élèves sélectionnés suite à un concours organisé par Nous et le livre "est la résultante d'une entreprise initiée par une jeune dame qui a le mérite de militer sur la promotion de la culture de la lecture par les jeunes en général et, la fille en particulier".

A en croire Madame Kisolokele, le livre contribue à l'épanouissement personnel et participe au grand changement sociaux en offrant de possibilité de dialogue très diversifié entre les adultes.

C'est ainsi que l'association "Nous et le Livre" a mis en place un cadre d'échange et de dialogue pour la promotion du livre et de la lecture en milieu scolaire et en milieu de la jeunesse.

"L'accès au savoir par les livres et l'accent particulier mis sur la jeune fille par l'association "Nous et le livre", constituent non seulement des connaissances mais aussi une découverte de l'autre et de soi, qui se trouve être un facteur de l'autonomisation de la jeune fille", a-t-elle affirmé.

Pour le Directeur général adjoint du guichet unique de création d'entreprise, les livres sont les outils les plus puissants qui soient à notre disposition pour éliminer la pauvreté et consolider la paix.

Il est le fruit d'une réflexion réunie de professionnels des médias pour qui le développement intégral de l'homme passe nécessairement par la connaissance et l'apprentissage à travers la lecture.

Le livre a une valeur considérable car la lecture permet d'accéder à la découverte de l'autre et de soi-même. Puissant vecteur de connaissance, le livre est dépositaire du patrimoine intellectuel et ne peut à ce titre qu'être célébré avec son auteur et son éditeur. Le livre exprime la créativité humaine et le désir de changer l'idée de naissance, il permet de promouvoir la compréhension et la tolérance.

Comme Montaigne, cette association a compris que faire lire l'enfant ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Par ailleurs, elle a félicité tous les membres de l'association et particulièrement sa présidente madame Jenny Kilele dont la volonté, la foi, le courage et l'abnégation ont permis d'atteindre les objectifs fixés malgré les obstacles. Elle a aussi exhorté les partenaires à accompagner cette association pour la réussite de l'entreprise afin de construire une chaine de solidarité qui comprendrait nos enfants, les parents, les enseignants, le pouvoir public ainsi que la société civile.