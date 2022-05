Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'hygiène menstruelle - " Flash Mob ", une campagne pour interpeller les décideurs et briser le tabou des règles

C'est en scandant, " Mes règles, ma fierté " qu'a débuté le 26 mai 2022, au Grand carrefour de Koumassi, la campagne de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille (Ossef), en prélude à la journée mondiale de l'hygiène menstruelle.

Journée célébrée, ce samedi 28 mai 2022. Intitulée " Flash Mob : 72 heures des menstrues en Afrique ", cette campagne a rassemblé de nombreuses jeunes filles. A côté du slogan principal l'on pouvait lire sur les pancartes brandies par ces jeunes filles soutenues par Mme Ouattara adjointe au maire de Koumassi et du député-maire de Zuenoula, l'honorable Olivier Djè Bi Djè, plusieurs autres appels des jeunes filles visant à renforcer l'action du gouvernement pour briser les barrières autour des menstrues (règles).

" Nous voulons des serviettes menstruelles dans nos écoles ", " La gratuité des antispasmodiques pendant la période menstruelle ", " Suppression des taxes sur les serviettes menstruelles. Je dis oui ", pouvait-on également lire sur les panneaux brandis par ces jeunes filles. Pour la présidente de l'Ong Ossef, Mme Kady Cissé épouse Binaté, il s'agit à travers cette action de briser le tabou des règles.

" Tous nous devons nous engager pour régler ce problème qui pénalise la jeune fille à l'école. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, on ne peut pas ne pas régler ce problème d'une importance capitale ", a indiqué l'honorable Olivier Djè Bi Djè. Aussi a-t-il proposé que pour mieux adresser ce problème, il faudrait soit défiscalisé l'achat des serviettes hygiéniques ou octroyer des subventions. " Si on veut que nos filles qui n'ont pas les moyens d'acheter les serviettes hygiéniques puissent suivre les cours normalement, il faut qu'on mette à la disposition de nos infirmeries dans les écoles des médicaments antidouleurs. Mais aussi qu'elles aient accès gratuitement aux serviettes hygiéniques ", a-t-il préconisé. Et de faire remarquer que de nombreuses jeunes filles pendant leur période de menstrues ne vont pas au cours parce que les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des serviettes hygiéniques.

Prenant part à cette campagne, Mme Fatoumata Djiré Ouattara, 2ème adjointe au maire de Koumassi a exprimé tout son soutien à cette initiative. Et d'indiquer qu'il faut se rappeler que c'est la femme qui donne la vie. " Cette vie passe par une machine de fabrication qui est favorisée par les menstruations qui constitue un élément important dans la vie de l'humanité ", a-t-elle fait remarquer.

Pour elle, il faut venir en aide aux jeunes filles pour ne pas qu'elles perdent des heures de cours pendant leur période de menstrues. " Nous sommes d'accord avec l'Ossef dans sa démarche. Il faudrait que l'Etat subventionne les serviettes hygiéniques ", a-t-elle proposé également. Et d'appeler les parlementaires à régler la question à travers des dispositions de loi.

Pour sa part, la présidente de l'Oseff, Mme Binaté qui est Sage-femme de formation, il s'agit à travers " Flash Mob " d'interpeller les politiques et surtout les décideurs pour briser tout ce qui est tabou autour de la menstruation. " La situation par rapport à la menstruation est très précaire parce les filles n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques. Elles n'ont ni accès aux médicaments ni aux toilettes quand elles vont à l'école ", a dénoncé Mme Binaté. Et d'ajouter qu'une fille sur deux manque les cours à cause des règles. Que faire ? Pour elle, la réponse est d'organiser un " Flash Mob " pour attirer l'attention des décideurs qui vont trouver des solutions. Et ce, pour que les filles vivent en toute dignité leur menstruation.