Cote d'Ivoire: Yopougon - Mille femmes vulnérables comblées par l'Association "Marchons pour le développement"

S'inscrivant dans le vaste champ de la Côte d'Ivoire solidaire initiée par le président de la République, l"'Association Marchons pour le développement" a soulagé mille (1000) femmes de la commune de Yopougon vivant dans des conditions de vulnérabilité. C'était, le samedi 21 mai 2022, lors d'une cérémonie officielle organisée dans le village de Kouté dans la commune de Yopougon.

Me Franck Yobou, président de cette association qui prône la solidarité, a offert de nombreux pagnes et ustensiles de cuisines... à ces femmes. Ce, à la faveur de la célébration de la fête des mères. Selon le donateur, cette action, qui vient du cœur, est un rêve. Car dit-il, c'est toujours un plaisir de partager le peu qu'on a avec les nécessiteux notamment, les veuves, les orphelins... " Être solidaire de nos frères et sœurs dans le besoin, tel est notre leitmotiv. Et nous y travaillons jour et nuit pour relever les défis du plein-emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes ", a-t-il soutenu.

Puis d'ajouter que " L'organisation de la fête des mères est devenue une tradition chez nous. Elle démontre l'engagement de son équipe à la bonne cause...C'est une manière d'encourager ces braves femmes qui se battent au quotidien pour la survie et l'éducation de leurs enfants. " a-t-il déclaré. deTout en précisant que ces mille femmes vulnérables, ont été choisies sous la base des données recueillies par son association à la suite d'une enquête bien menée sur le terrain.