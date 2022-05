Congo-Kinshasa: En remettant un bus, 3 ambulances et un forage /Justice - Rose Mutombo annonce la libération de près de 2.000 prisonniers

La joie était au rendez-vous hier, jeudi 26 mai 2022, à la prison centrale de Makala, à Kinshasa où Mme le Ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a procédé à l'inauguration du forage d'eau financé par la Fondation Widal, du démarrage d'un générateur de 550 KVA, de la remise de 3 ambulances, respectivement pour la Prison centrale de Makala, la prison de Luzumu et l'école nationale pénitentiaire et une jeep pour le personnel pénitencier qui sont un don de la Monusco.

En outre, un bus avec les normes internationales pour le transfert des détenus de la Prison centrale de Makala vers le Centre de Détention de Luzumu (Kongo Central) a été remis à la direction de la prison de Makala. Comme si cela ne suffisait pas et contre toute attente, Rose Mutombo a annoncé la libération conditionnelle et par grâce présidentielle de près de 2.000 condamnés, dans les jours à venir. Elle était accompagnée du Vice-ministre de la Justice Amato Bayubasire, du Secrétaire général à la Justice Georges Mfulu et une délégation de la Monusco.

Sur place à la prison centrale de Makala, après l'inauguration du forage, Rose Mutombo s'est rendue au Pavillon 10 réservé aux enfants en conflit avec la loi. L'un des enfants a demandé pardon à la ministre d'Etat pour tous les torts qu'ils ont commis à la société.

"Nous avons besoin de continuer nos études ou d'apprendre un métier afin d'être utiles à la société pour ne plus rentrer dans la rue. Nous avons aussi besoin de nous divertir. Il nous manque des lits et des matelas. Nous croyons que votre passage dans ce quartier n'aura pas été vain. Une fois encore merci. Que le Dieu tout puissant vous bénisse", a-t-il dit.

En réaction au mot des enfants détenus au Pavillon 10 de la Prison Centrale de Makala, la ministre d'Etat Rose Mutombo Kiese a déclaré qu'elle avait visité le pavillon des femmes lors de sa dernière visite.

"En inaugurant le forage d'eau, je me suis dit qu'aujourd'hui c'est le tour de mes enfants. Je ne suis pas venue mains bredouilles. Je vous ai amenés des vareuses, des ballons... Je sais que vous avez besoin des loisirs mais, ce n'est que le début. Concernant le besoin que vous exprimez des lits et des matelas, dans les jours à venir, nous rentrerons pour vous donner la suite", a déclaré Rose Mutombo. Et d'ajouter : " Je vous demande de respecter les lois du pays. C'est le respect des lois qui va vous permettre de quitter cette prison. La prison n'est pas un bon endroit pour vous... Mon souhait est que vous sortiez tous de cet endroit pour que vous poursuiviez vos études".

Pour la ministre d'Etat, ministre de la Justice Rose Mutombo Kiese, c'est un jour exceptionnel et une date exceptionnelle. C'est la concrétisation d'une vision qui a été offerte par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en confiant ce grand ministère à Rose Mutombo.

"C'est un grand jour puisqu'en arrivant au ministère de la Justice, nous avons trouvé beaucoup de défis à relever. Nous avons commencé par l'alimentation et les soins médicaux. Nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité", précise-t-elle.

Par ailleurs, elle a salué les différents partenaires qui accompagnent le ministère de la Justice dans sa mission. Mais, aussi, un grand jour pour la simple raison que des ambulances qui n'existaient plus au niveau de la Prison Centrale de Makala. En partenariat avec la Monusco, le ministère de la justice et garde des sceaux a eu des ambulances et véhicules. La grande joie de Rose Mutombo est surtout d'avoir un grand bus qui servira pour l'itinérance des différentes personnes qui doivent être acheminées à la Prison Centrale de Makala. Ce grand bus est un don de la présidence de la République.

"Je remercie le Président de la République pour la concrétisation de sa promesse. Je parie que les gardiens et les différentes personnes qui utiliseront ces outils de travail vont les utiliser en bon père de famille", a martelé Rose Mutombo qui ne cesse de conjuguer d'énormes efforts pour que les détenus soient dans de bonnes conditions de détention.