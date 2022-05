Congo-Kinshasa: Soutenant la décision de la fermeture des frontières avec le Rwanda/Attaques du M23 - Agir Pour le Changement demande à Félix Tshisekedi de convoquer le Haut Conseil de Sécurité en urgence

Suivant de près la situation sécuritaire en Ituri dans la partie Est de la République démocratique du Congo, le parti politique AGIR Pour le Changement cher à Yannick Lukusa a, à travers un communiqué signé ce mardi 25 mai 2022, soutenu la décision d'urgence envisagée par le gouverneur militaire de cette partie du pays, le général Johnny Luboya, sur la fermeture de toutes les frontières de la RDC avec le Rwanda voisin. Ce parti politique demande au Chef de l'Etat d'annuler tous ses déplacements vers l'étranger et de convoquer un Haut Conseil de Sécurité d'urgence.

Tout en jetant des fleurs aux Forces loyalistes de la RDC pour leur attitude et engagement manifestés, ce parti politique a attiré l'attention des autorités du pays, et les appelle à tout mettre en œuvre pour le retour à la paix.

Ce parti politique appelle le Président de la République à annuler tous ses déplacements vers l'extérieur de la RDC et de regagner le pays afin de convoquer un Haut Conseil de Sécurité d'urgence susceptible de répondre efficacement à cette énième violation des frontières de la Républiques par des rebelles étrangers.

Agir demande au parlement congolais de convoquer une session d'urgence dans le 24 heures afin de lever les options idoines quant à la situation. Au premier ministre ainsi qu'aux ministres de l'intérieur et celui et de la Défense Nationale, il leur est demandé de prendre leurs responsabilités en tant que Pouvoir Exécutif en tout urgence, et de dépêcher les renforts nécessaires afin de stopper la progression des assaillants et sécuriser les populations en fuite et ceux prises au piège par l'ennemi.

Agir Pour la République appelle les forces armées de la République, la Police Nationale ainsi que tous les services de l'Etat de renouveler leur loyauté et confiance indéfectible au Président de la République, Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, et demande à la population de rester vigilante afin de "barrer la route à tous les antipatriotes et réitère son engagement à soutenir les Institutions de la République et les actions positives du Chef de l'Etat".