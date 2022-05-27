Cote d'Ivoire/Zambie: Eliminatoires CAN 2023 - Jean-Louis Gasset a dévoilé sa première liste de 25 Eléphants

Dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN " Côte d'Ivoire 2023 ", les Eléphants seront opposés à la Zambie et au Lesotho, respectivement les 3 et 9 juin prochains. Le nouvel entraineur des Eléphants, Jean Louis Gasset, a sélectionné 25 joueurs pour ces deux matches. La liste a été dévoilée dans la soirée du jeudi 27 mai 2022.
La liste des 25 Eléphants sélectionnés:
GARDIENS DE BUT (3) : SANGARE BADRA ALI (JDR STAR), CISSE ABDOUL KARIM (ASEC MIMOSAS), KONE MOHAMED (HAVRE AC)
DEFENSEURS (8) : AURIER SERGE (VILLAREAL), KOSSOUNOU ODILON (BAYER LERVERKUSEN), ERIC BAILLY (MANCHESTER UNITED), WILLY BOLY (WOLVERHAMPTON), DELI SIMON ADANA (DEMIRSPOR), KANON WILFRIED (HIFK FOTBOLL), GHISLAIN KONAN (REIMS), HASSANE KAMARA (WATFORD)
MILIEUX DE TERRAIN (5) : SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN), KESSIE FRANCK (MILAN AC), AKPA AKPRO JEAN DANIEL (LAZIO ROMA), PAUL EDGAR AKOUOKOU (REAL BETIS), SERI JEAN MICHAEL (FULHAM)
ATTAQUANTS (9) : JEREMIE BOGA (ATALANTA BERGHAM), PEPE NICOLAS (ARSENAL), MAX GRADEL (SIVASPOR), ZAHA WILFRIED (CRYSTAL PALACE), JEAN EVRARD KOUASSI (TRABZONSPOR), MAXWEL CORNET (BURNLEY), SEBASTIEN HALLER (AJAX AMSTERDAM), CHRISTIAN KOUAME (ANDERLECHT), KONATE KARIM (ASEC MIMOSAS)