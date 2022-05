Maroc: INDH à Rehamna - Focus sur les réalisations en matière d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes

Benguérir — La préfecture de la province de Rehamna a organisé, jeudi, une journée de communication pour la célébration du 17è anniversaire de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l'occasion de mettre en lumière les réalisations accomplies dans le cadre de la phase III de ce chantier social, avec un focus sur le troisième programme relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes.

Initiée sous le signe "Phase III de l'INDH : une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes", cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province, Aziz Bouignane, en présence notamment du secrétaire général de la préfecture, du président du conseil provincial, de représentants des autorités locales, des élus locaux, des bénéficiaires des projets de l'Initiative et de représentants d'associations partenaires, a été l'occasion de mettre en relief les réalisations du troisième programme et de présenter un large aperçu sur la plateforme des jeunes de Rehamna.

S'exprimant lors de cette réunion, M. Bouignane a indiqué que le programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes marque un saut qualitatif, à travers le lancement d'une nouvelle génération d'activités génératrices de revenus et d'opportunités d'emplois selon une approche innovante.

Ce programme, a-t-il expliqué, est mis en œuvre dans la province de Rehamna à la faveur de plusieurs mesures, dont la création de la plateforme des jeunes de Rehamna, la première à l'échelle de la région Marrakech-Safi, et dont la gestion a été confiée à l'Association AMIDEAST pour l'appui et le renforcement des capacités des jeunes, afin d'améliorer leur employabilité.

Il a, dans ce sens, relevé que 535 diplômés ont bénéficié de l'accompagnement, dont 186 jeunes (femmes et hommes) ont pu décrocher un emploi ou poursuivre leurs études, en plus de 72 autres porteurs de projets, dont 55 ont bénéficié d'un soutien financier de plus de 3 MDH.

Et de poursuivre que 319 jeunes porteurs de projets ont bénéficié de l'accompagnement dans le cadre de l'axe inhérent à l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, ajoutant que 68 d'entre eux ont réussi à créer leurs entreprises, avec un appui technique et financier d'environ 7 MDH.

L'INDH joue ainsi un rôle de catalyseur des actions des différents acteurs dans le domaine du développement économique local et d'inclusion des jeunes, a-t-il souligné, avant de conclure en appelant l'ensemble des services concernés à fédérer leurs efforts et à tout mettre en œuvre dans le cadre d'une approche participative, de convergence et de coordination pour assurer l'accompagnement des jeunes, surmonter les obstacles et réaliser les ambitions et objectifs escomptés conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, le chef du de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de Rehamna, Mohamed El Aïchi, a fait savoir que le nombre d'entreprises nouvellement créées et financées dans le cadre de l'axe inhérent à l'entrepreneuriat du troisième programme (2019-2022) a atteint 160, dont 30% créées par des femmes, pour un investissement global de 18,60 MDH, auxquels l'INDH a contribué à hauteur de 9,8 MDH.

Ces projets, dont le nombre de bénéficiaires s'élève à 162 (8 sont à besoins spécifiques), ont généré 224 emplois (60 au profit de femmes), a-t-il poursuivi, notant que lors de la phase de sélection, la priorité a été accordée aux femmes et aux jeunes, en particulier à ceux à besoins spécifiques.

De son côté, le président délégué de la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), Hicham Madroumi, a mis en avant les réalisations accomplies dans le cadre du programme d'amélioration de revenu et d'inclusion économique des jeunes, à travers une série de projets ayant touché les différents domaines.

Et de préciser que les projets réalisés sont répartis entre les secteurs d'industrie (40%), d'artisanat (28%), d'agriculture (14%), du tourisme et de la technologie avec 6% chacun, ainsi que de la santé et de l'environnement (3% chacun).

Quant à Mme Jinane Moftakir, chef du service de la communication de la préfecture de la province de Rehamna, elle a relevé que la plateforme des jeunes de Rehamna, la première du genre au niveau de la région Marrakech-Safi, a accueilli plus de 6.200 visiteurs venus des différentes communes de la province, depuis sa création en 2020.

Dans une déclaration à "M24", la chaîne télévisée d'information en continu de la MAP, la responsable a noté que dans le cadre du programme régional d'appui à l'économie solidaire et sociale, l'USAID a financé 40 coopératives, ajoutant que la priorité a été accordée aux femmes dans ces structures.

Par la même occasion, il a été procédé à la projection d'une vidéo sur la plateforme des jeunes de Rehamna et à la présentation de témoignages de jeunes porteurs de cinq projets réussis

A l'issue de cette rencontre, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à ladite plateforme qui abrite une exposition de produits des projets sociaux, financés dans le cadre du programme d'entrepreneuriat, avec la participation de 12 jeunes (hommes et femmes) porteurs de projets dans différents secteurs et de deux coopératives.