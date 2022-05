Afrique Centrale: Fibre optique - Le Congo et le Cameroun désormais connectés

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo, a provisoirement réceptionné, le 26 mai à Ouesso, dans le département de la Sangha, le réseau d'interconnexion à fibre optique Congo-Cameroun.

Les travaux d'interconnexion entre les deux pays ont été menés sous la coordination du projet Central Africa Backbone (CAB-Congo) et financés par la Banque africaine de développement (BAD). Ils ont conduit, entre autres, à la construction de six sites techniques dans les localités de Ouesso, Biéssi, Sémbé, Souanké et Ntam ; d'un site de Ouesso faisant office de point de rencontre entre les réseaux et le futur réseau Congo-Centrafrique; la pose de plus 347km de fibre optique de 72 brins ; de deux tubes PEHD sur plus de 347km ; de 350 chambres L3TV ; à la fourniture et l'installation d'un système de télésurveillance avec camera IP, etc.

Selon Michel Ngakala, coordonnateur du projet CAB, la construction de l'ouvrage réceptionné au coût de 6 676 791 141 FCFA a été rendue possible grâce au concours de la BAD. " Ces travaux, réalisés sous la coordination du projet CAB et sous la supervision du ministère de tutelle, représentent une nouvelle étape franchie vers la digitalisation de l'économie et la réduction de la fracture numérique ", a-t-il souligné.

De son côté, le représentant de la mission de contrôle des travaux de la société Globotech-MG-Telecom, George Poutedje, a fait savoir que leur travail consistait à rendre au Congo un projet digne avec la surveillance la plus stricte. Il a, par la même occasion, affirmé que le réseau bâti est l'un des meilleurs en Afrique centrale. " Nous pouvons affirmer que les travaux sont achevés à 100% et sommes convaincus que ce réseau fournira à la sous-région une connexion ultra-performante à l'Internet et de très haut débit. Nous remettons donc au gouvernement congolais l'un des réseaux les plus beaux et les plus sûrs jamais construits en Afrique centrale et sommes fiers d'avoir permis d'atteindre cette qualité optimale de réseau ", a- t-il déclaré.

A son tour, le maire de Ouesso, Sidobe Gah, s'est réjoui du fait que sa localité a été choisie comme point d'interconnexion de la fibre optique entre les deux pays. Par ailleurs, il a garanti la disponibilité totale des autorités municipales à œuvrer pour l'accompagnement et l'aboutissement de la vision des chefs d'Etat du cameroun et du Congo en matière de télécommunications et de l'économie numérique. " Mon vœu le plus impérieux c'est de voir le déploiement de la fibre optique dans toute la ville afin que les Ouessoises et les Ouessois aient accès aux commodités du village planétaire qui se construit désormais à une allure exceptionnelle ", a-t-il souhaité.

Rappelons que ces travaux ont débuté en septembre 2019 et pris fin en juin 2021. La cérémonie de réception a été rehaussée par la présence du ministre en charge des Postes de la République centrafricaine, de l'ambassadeur du Cameroun, du préfet de la Sangha, des députés et sénateurs de la Sangha et du maire de Ouesso, des représentants de la BAD, de la délégation congolaise du ministère des Postes, des équipes du projet CAB et des acteurs du secteur.