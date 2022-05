Sénégal: Ligue 1 - La course pour le titre et le maintien au menu de la 24-ème journée

Dakar — Le leader de la Ligue 1 sénégalaise, le Casa sports, reçoit, dimanche, le Ndiambour de Louga, mal classé, pour tenter de maintenir l'écart avec ses poursuivants à trois journées de la fin du championnat.

Avec 43 pts (+12), le Casa sports distance de cinq points son dauphin, le Jaraaf, et de six points le troisième, Génération football.

En recevant, dimanche, au stade Aline Sitoë Diatta pour le compte de 24-ème journée de Ligue 1, les lougatois qui se battent pour le maintien, les Ziguinchorois jouent gros pour la course pour le titre.

Le Casa sports qui revient d'un match nul vierge devant Gorée lors de la précédente journée, s'est qualifié mercredi pour la demi-finale de la Coupe du Sénégal.

De son côté le Ndiambour cherche un résultat positif pour s'éloigner de la zone rouge et se maintenir dans l'élite.

Le dauphin, le Jaraaf, va suivre de près le match des Ziguinchorois. L'équipe de la Médina va accueillir Dakar Sacré cœur (DSC), des Sicapois qui veulent signer un résultat positif pour se maintenir.

L'autre attraction de la 24-ème journée va opposer Génération foot et Guédiawaye, classés respectivement troisième et quatrième. En cas de faux pas de l'une des équipes, elle s'éloignera de la course pour le titre.

Voici le programme de la 24-ème journée de Ligue 1 :

-Samedi : Douanes-Diambars (17 h)

-Dimanche : Mbour PC-CNEPS (17 h), Casa-Ndiambour (17h), Pikine-Gorée (17h), Linguère-Teungueth FC (17h), Génération foot-Guédiawaye (17 h), Jaraaf-DSC (17h).

Classement : 1-er Casa 43 pts (+12), 2-ème Jaraaf 38 pts (+15), 3-ème Génération Foot 37 pts (+14), 4-ème GFC 35 pts (+1), 5-ème AS Douanes 34 pts (-2), 6-ème AS Pikine 33 pts (+6), 7-ème Teungueth FC 31 pts (+7), 8-ème Diambars 30 pts (+5), 9-ème Linguère 30pts (-2), 10-ème Dakar SC 27 pts , 11-ème US Gorée 26 pts(-6), 12-ème Ndiambour 25 pts (-12), 13-ème CNEPS 24 pts (-10), 14-èmeMbour PC 17 pts (-20).