Burkina Faso: Contrôle des prix du pain - Des boulangeries de Ouagadougou mises sous scellés

Ce sont au total six (06) boulangeries de la capitale qui ont été visitées par le Chef de Département des Investigations et du contrôle de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes.

Des hommes de média ont également pris part à ce contrôle. Cette visite inopinée a été effectuée dans le cadre du contrôle des prix du pain suite à la diffusion d'une information publiée sur les réseaux sociaux faisant cas de l'augmentation du prix de la miche de pain de 200 grammes de 150 francs à 200 francs CFA. Le mardi 24 mai 2022, le Ministère en charge du Commerce avait réagi après cette information par un communiqué officiel pour rappeler aux acteurs de la boulangerie le prix du pain en vigueur.

Lors de ce contrôle il s'est avéré que certains responsables de boulangeries ont augmenté le prix de la miche de pain de 200 grammes à 200 francs, au détriment d'autres qui ont conservé l'ancien prix qui est de 150 francs. L'équipe de contrôle a alors procédé à la fermeture des boulangeries qui n'ont pas respecté le prix normal qui est de 150 francs et les responsables sont convoqués le vendredi 27 mai 2022 à la Direction du contrôle des prix.

" Nous allons appliquer les textes en la matière et les sanctions peuvent être pécuniaires comme pénales ", a indiqué le Chef de Département des Investigations et du contrôle de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, Amadou YAMEOGO.

Ces contrôles se poursuivront dans les treize (13) régions du Burkina Faso jusqu'à ce que le prix du pain soit respecté dans toutes les boulangeries.

Le Service d'information du gouvernement